探索運動員的多元可能！運動職涯探索講座開放報名

【記者 謝雅情／南投 報導】運動員退役後的人生，能有多少可能？揭開神秘面紗的時刻來了！南投縣政府推出「返青進化所－運動職涯探索講座」，特別邀請潛立方旅館執行長、同時也是國立臺灣體育運動大學兼任講師-王景平教授，講座「潛進夢想的深度」，親自分享如何從運動員身分出發，勇敢轉型、結合教育與產業經驗，逐步打造亞洲第一座室內潛水旅館，以運動精神開創全新藍海事業！

在運動產業多元發展的時代，運動員不僅要懂得「比賽」，更要學會「轉型」與「經營」。這場講座將帶領您深入了解運動員的華麗轉身歷程，除了探索潛水產業的趨勢與創新契機，也分享從運動員、教練到創業者的關鍵轉折與永續生涯規劃思維。

廣告 廣告

青年發展所楊紹宏所長表示，透過講師的親身經驗分享，希望協助青年運動員建立長遠的職涯規劃觀念，鼓勵年輕世代勇於突破框架，將運動精神化為面對未來挑戰的行動力與創造力。

無論您是現役運動員、體育相關科系學生，或是熱愛運動、期望投入體育產業的青年朋友，誠摯邀請您參與。本次講座不僅是一場知識交流，更是一段從運動到職涯的探索旅程，邀您一同啟程，發現人生更多的可能。

【活動資訊】

講座主題：潛進夢想的深度

活動日期：114年11月12日(星期三)

活動時間：下午2時00分起至4時35分止

活動地點：國立暨南國際大學教育學院-圓形劇場

報名連結：https://forms.gle/QTFM53ffi2YBvwZaA（照片記者謝雅情翻攝）