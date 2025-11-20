探索黑面琵鷺生態 台江國家公園11/22、23現場開放報名

台江國家公園擁有廣大魚塭與濕地，成為黑面琵鷺在台度冬重要棲息與覓食據點。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕為讓民眾深入了解黑面琵鷺與濕地的生態互動關係，台江國家公園管理處將於11月22日至23日在七股黑面琵鷺賞鳥亭舉辦「黑琵季系列活動─到台江找檔案」，邀請大家一起探索黑面琵鷺的遷徙紀錄與台江的自然故事，活動當天受理現場報名。

每年秋冬，珍貴的保育類候鳥—黑面琵鷺自東亞北方飛抵台灣，台江國家公園園區因擁有廣大魚塭與濕地，成為牠們在台度冬重要棲息與覓食據點。

台江處表示，本次活動配合國家發展委員會檔案管理局「檔案‧有憶事」主題，將導讀台江處的保育研究成果報告：國際性遷移物種(黑面琵鷺)動態數量與相關棲地監測，介紹黑面琵鷺的遷徙特性、度冬行為及數量變化，並分享台江處自成立以來推動的保育成果與友善棲地營造成效。

台江處表示，活動內容除了黑琵檔案導讀，還有地生態解說、檔案月有獎徵答活動、黑琵手偶與蚵殼風鈴手作體驗，活動當日自早上10點開始，有意參加者請於當日至「七股黑面琵鷺賞鳥亭」現場報名。

