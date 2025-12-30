探索AI智慧照護 崑大樂活師生參訪樂無齡博覽會

崑大樂活師生參訪「二０二五樂‧無齡博覽會」，學生透過沉浸式觀展與交流，體驗智慧健康促進設備，強化與產業接軌視野。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

應教育部智慧雨林計畫－智慧照護人才培育方向，崑山科大樂齡生活產業管理學程把課堂直接搬到產業第一線，帶領師生七十人前往高雄展覽館參訪「二０二五樂‧無齡博覽會」，透過沉浸式觀展與現場交流，強化學生跨域實作能力與產業接軌視野。

崑大樂活學程師生參訪南台灣最大長照產業博覽會，以「ＡＩ智慧監測、居家照護科技、健康管理應用」為主軸，讓學生親眼看見智慧照護如何在真實生活場景落地？

今年以「全民大健康」為主題，聚焦５５＋樂齡、中壯年族群與亞健康民眾，串聯中央及地方政府與科技健康產業，展示長照輔具、ＡＩ智慧監測、預防醫學及多元健康生活方案，打造南台灣具代表性的樂齡健康展，象徵健康融入日常、以行動實踐健康生活的新態度。

此次參訪焦點莫過於各式「智慧照護解決方案」，學生一踏入會場便被居家照護輔具、智慧監測設備與健康管理系統所吸引，從感測器、遠距醫療到照護平台介面，都是未來照護的「實體版說明書」。樂活學程進修部一年級林家羽與三年級蘇芳芸邊看邊討論、仔細記錄直呼像打開一扇通往未來長照世界的大門。

擔任帶隊老師，亦是智慧照護計畫共同主持人之一的林淑梅副教授指出，此次參訪特別引導同學聚焦觀察幾個重點，包含ＡＩ如何協助風險預警、感測數據並轉化為照顧決策，及遠距健康管理如何串起家庭、照顧者與專業團隊。她強調，智慧照護的價值不在炫技，而在於能否真正提升居家照護效率與安全，並讓照顧者更安心。