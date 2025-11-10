探索less is more的魅力魔法，45坪新成屋以輕淺色調和細節之美

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 品禾設計

當代設計經典名言「Less is more」源自德國包浩斯校長凡德洛，旨在引導人們於生活空間中去蕪存菁，追求純粹與本質。這間45坪的新成屋，正是品禾設計以簡約風為核心理念的精彩呈現。設計師以輕淺色調作為空間基底，輔以細膩精巧的設計細節，摒棄繁複裝飾，透過精準的比例掌握與材質選用，使每一處角落自然流露出溫潤細膩的質感與溫度，完美詮釋了極簡美學的魅力。



身為居家門面的玄關，以木質與淺灰破題，局部點綴的鏡面延展尺度，修飾狹長空間，既凝塑出簡約沉穩的迎賓氛圍，豐富的材質拼接，也賦予低調層次，讓入室空間更豐富。進入公領域，視線全然展開，大面落地窗引入充足採光，照射在灰色空間上，空間感又變更輕盈開闊。客廳電視牆以藝術塗料襯底，四周包覆的櫃體樑柱，恰到好處的框出位於中心的電視，提升視聽效果。



開放式書房藉由沙發後方的半高牆分隔，寬敞的桌面提升使用舒適度，通透的視線也提升居者間的互動性，讓家人間情感更為緊密，後方收納櫃體以玻璃為門片，兼顧展示屋主珍藏的效果，也能在地震頻繁的台灣為居家生活更添一份安全感。



為了賦予空間更豐富的層次感，設計師巧妙地在局部牆面運用鏡面材質鋪陳，藉由鏡面的反射特性，不僅延展了空間的縱深與寬度，也在光影流動之間，營造出通透而靈動的視覺效果，讓整體氛圍更顯開闊與輕盈。

品禾設計／品禾設計團隊

地址：台中市北屯區興安路二段333號

電話：04-23918085

Email：pinho_01@yahoo.com

網站：https://pinhodesign.com.tw/

