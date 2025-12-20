探視傷患！ 總統令徹查真相：加強部署警力

台北跨年晚會維安升級！ 蔣萬安：出動霹靂小組。（圖／TVBS）

北捷隨機攻擊案造成4死多人受傷，總統賴清德已前往醫院探視傷患，並指示檢警全面調查歹徒背景、犯案動機及是否有共犯，要求將真相向社會交代。同時，針對即將到來的跨年活動與大型集會，政府已加強公共場所安全部署。台北市長蔣萬安表示將在捷運站及跨年活動中增加警力、特勤小組與防爆設備。

總統賴清德前往台大醫院探視北捷隨機攻擊案的傷者，除了表達慰問，也明確要求相關單位進行調查。他強調已要求檢警調相關單位務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯以及背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查。總統特別提到，公共場所以及人流眾多的地方必須加強部署警力，

針對即將到來的大型活動，台北市長蔣萬安表示，包括演唱會必要時會設置安檢門等相關措施，各捷運站除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練。蔣萬安進一步說明，跨年活動警察局已規劃派遣特勤小組，另外也會有防爆車、偵爆犬等。

由於嫌犯在19日先是縱火後又隨機攻擊，有網友質疑警方不夠積極，網路社群上各種訊息流竄，包含有同樣名叫張文的抖音帳號被翻出，甚至傳出嫌犯是大陸籍。對此，蔣萬安表示駁斥，強調不實的訊息希望不要再持續流傳。

行政院'長卓榮泰也呼籲社會對不實在、不正常的訊息都能減少互相傳遞，他表示警方系統正全力追查網路上肆意傳播的惡意傳話。

