（圖／總統府Flickr）





台北市昨(19)日晚間發生隨機襲擊事件，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。總統賴清德今（20）日上午先後前往台大醫院、聯醫和平院區及聯醫中興院區探視傷者；對於不幸罹難民眾，也表達最深切的哀悼並慰問家屬。賴清德強調，他已要求檢警調相關單位全面徹查，並將真相向社會交代，政府會以此事件為鑑，強化公共場所與人潮聚集區的警力與快打部隊部署，提升即時應處能力，確保民眾安全與社會安定。

賴清德表示，對於昨日晚間駭人的隨機襲擊事件中不幸罹難的民眾表達哀悼之意並慰問家屬，也特別感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患；同時要對奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人表達感謝與敬意，他們展現的英勇行為令人欽佩。

廣告 廣告

賴清德說，他已要求檢警調相關單位務必針對歹徒背景、犯案動機、有無共犯及背後指使者等進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

賴清德強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所及人流眾多的地方加強部署警力與快打部隊，一旦有事情發生時能及時發揮功能，讓民眾獲得保護。

更多新聞推薦

● 探視北市隨機襲擊事件傷者 賴清德下令全面徹查：向社會交代真相