探視北捷恐攻傷者 賴清德：徹查有無共犯、背後指使？

總統賴清德12/20上午前往台大醫院，探視北市隨機攻擊事件傷者。總統府提供



台北車站及捷運中山站周邊19日晚間發生丟煙霧彈隨機砍人事件，造成4死11傷，總統賴清德今天上午前往台大醫院探視傷者和慰問死者家屬，同時感謝各大醫院全力投入搶救，並稱已要求檢警調相關單位調查嫌犯背景、動機，以及是否有共犯、背後有無受到指使。

本案中57歲余姓男子疑為阻擋27歲嫌犯張文身受嚴重穿刺傷，送往台大醫院仍傷重不治。賴清德與衛福部長石崇良赴台大醫院探視受傷的汪姓男子，並對死者余男的家屬表達哀悼之意。針對事件中奮勇阻止歹徒進一步攻擊、保護周邊民眾者，賴清德表達感謝與敬意，「你們展現英勇行為，令人欽佩。」

賴清德指出，他已要求檢警調相關單位，徹底調查嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，會將真相向社會交代。政府將以此事件為鑑，未來在公共場所以及人流密集地區，將加強警力部署，確保快打部隊即時發揮功能，提升民眾安全保障。

台大醫院院長余忠仁說明，昨晚有2名傷患送抵台大醫院，其中一人到院前已死亡，死因為左胸穿刺傷，傷及左肺與左心房而大量內出血，經急救仍宣告不治；另一名傷患於晚間7點多送達，左頸部刀傷撕裂傷，手術初步縫合，未傷及內部器官，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，略感疲憊，整體無礙。

根據衛福部公布資訊，截至今上午6時25分，事件共造成15人送醫，包括嫌犯在內4人不治、11人受傷，其中仍有6人留院治療，包括2人在加護病房觀察中。

總統賴清德今天上午9點依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視傷者及家屬，行政院長卓榮泰則前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，兩人將於11點聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，警政署暫定12點召開記者會說明案情進度。

