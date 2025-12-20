探視北捷攻擊案傷者 賴清德：徹查嫌犯動機

總統賴清德一早探視北捷攻擊案傷者。（圖/總統府提供）

台北市昨天發生隨機殺人案，賴清德總統上午在衛福部長石崇良陪同下，到台大醫院探視攻擊事件中頸部受傷33歲的傷者。賴清德表示，他對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生民眾表達哀悼，並慰問家屬。

賴清德也特別向事件中奮勇阻止歹徒進一步攻擊、保護周邊民眾的民眾表達感謝與敬意。

賴清德表示，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩。」同時已要求檢警調相關單位，針對嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，務必進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

賴清德表示，政府將以此事件為鑑，未來在公共場所以及人流密集地區，將加強警力部署，並確保快打部隊在事件發生時能即時發揮功能，提升民眾安全保障。

★《鏡報》關心您：◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995



