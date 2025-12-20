探視北車攻擊案傷者 總統：要求檢警調全面徹查並以此為鑑

台北車站及台北捷運中山站商圈昨晚接連發生歹徒投擲煙霧彈及隨機砍人事件，釀成4死11傷的慘劇。賴清德總統今天(20日)特別前往醫院探視傷者，同時表示，已要求檢警調全面徹查此案並以此為鑑。

賴清德總統20日上午一早在衛生福利部長石崇良陪同下，先前往台大醫院探視在19日晚間遭到歹徒無差別攻擊砍傷的民眾，並公開向因為這起駭人的暴力攻擊事件不幸往生的民眾表達哀悼，同時慰問家屬。

賴總統也感謝台大醫院、三軍總醫院及各大醫院，盡全力搶救傷患。同時對在這起事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的英勇人士，表達感謝與欽佩的敬意。

此外，總統也說明政府下一步的因應作為。他說：『(原音)我已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底地調查，並且將真相向社會交代。未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。』

總統隨後又轉赴聯醫和平院區及聯醫中興院區探視傷者，緊接著又到警政署聽取此案的專案進度報告。 (編輯:柳向華)