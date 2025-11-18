▲探訪百年大埔城！埔里鎮公所推出三場走讀活動，重現舊城風華、喚醒地方記憶。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣埔里鎮公所為迎接「埔里社廳設治150週年」，特別推出三場「探訪大埔城遺跡走讀活動」，帶領民眾穿越時光隧道，走入百餘年前的大埔城舊城區。透過故事導覽、集章解謎、親子互動等多元形式，帶領參與者實地走踏巷弄街區，重新發現埔里舊城深藏的文化脈絡與地景記憶。

埔里鎮公所表示，大埔城是埔里早期拓墾史的重要起點，也是社廳設治的核心地帶。「我們希望藉由走讀活動，讓更多民眾走進歷史現場，透過身體力行去了解土地故事。當家長帶著孩子一起集章、解謎、聽故事，其實也是在共同守護家鄉的文化記憶。」本次活動由水沙連雜誌社、盧安藝術文化有限公司承辦，並邀集水沙連好生活文化協會、埔里數位機會中心、籃城書房與東益成商號共同協辦，文史名家簡史朗、鄧相揚、潘樵等人則擔任導覽講師，帶領大家從大肚城到大埔城，循著歷史軌跡一路尋訪。

活動共規劃三條主題路線，學員手持專屬導覽地圖，依循線索解謎、蒐集城門印章，完成任務即可兌換鎮公所精美禮物，吸引許多民眾踴躍參與。上週六（15日）登場的「大埔城挑東西」由簡史朗老師從大城路朝奉宮啟程，沿途造訪大肚城的恆吉號、番學堂等遺址，接續由唐淑惠老師引領步入恆吉宮媽祖廟、能高俱樂部、埔里社廳等重要場域。行程最後來到67年老字號「東益成商號」，參觀最新完工的「大埔城故事館」，並在館內體驗新舊東門地標的實境解謎Quiz遊戲。

活動最受矚目的亮點，是安排參與者親身體驗先民「挑擔入城」的辛勞。一行36人肩挑裝滿米包與鹽包的大型茄芷袋，從國光客運後方的舊東門遺址一路走入舊城古道，再現昔日大埔城生活風貌，場面相當壯觀，也讓許多親子家庭直呼難忘。

今日（18日）舉行的「夜訪大埔城」則由潘樵老師帶領，在夜色與燈影交織下，從恆吉宮媽祖廟出發，沿途走訪孔廟、草鞋巷及四大城門等據點。古街在夜幕中呈現不同於白日的靜謐與韻味，讓學員沉浸於大埔城的懷舊氣息之中。

埔里鎮公所指出，前兩場活動吸引許多親子、夫妻檔報名參與，許多年輕家庭在遊戲與行走中認識家鄉文化，也為舊城街區注入新活力。壓軸場「城門南北走一回」將於12月7日登場，報名表單將於11月22日至23日由鎮立圖書館開放受理。活動路線串聯北門東邦紅茶廠、舊武德殿、舊北門、舊南門古道，最終抵達東益成商號參觀「大埔城故事館」，並體驗古早味童玩與實境解謎遊戲。