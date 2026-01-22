探訪石門百年梯田與三芝三生步道 北海岸冬遊首選

【記者葉柏成／新北報導】新北市三芝三和社區是一座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區，座落三芝區台2線上，沿著溪畔蜿蜒的櫻花步道，提供令人心曠神怡的健行體驗，步道一側是潺潺溪水，帶來清涼水氣和悅耳水聲，探訪石門百年梯田與三芝三生步道，將是北海岸冬遊首選。

農業局長諶錫輝表示，三芝三和社區與石門嵩山社區成功將在地生態、傳統文化與創新產業完美結合，展現出新北農村獨有的韌性與魅力。無論是三芝三和社區的「初戀米香」還是石門嵩山社區的「米食體驗」，都代表著社區對土地的熱愛與產業升級的努力。新北農村好物及相關農遊活動可參閱農業局https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/「走吧！農村不遠！」網站。

他指出，三芝三和社區是一座結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區，座落三芝區台2線上，沿著溪畔蜿蜒的櫻花步道，提供令人心曠神怡的健行體驗，步道一側是潺潺溪水，帶來清涼水氣和悅耳水聲；另一側則是林木蓊鬱，為鳥類和昆蟲提供了理想的棲息地。

近年來響應食農教育，社區推出各式洛神系列點心，今年新上市的「初戀米香」口感酥鬆香濃，是優雅午茶的首選，「希望市集」現場亦展售新鮮農特產品及手工藝品，提供遊客採買在地好物，支持社區產業發展。

此外，石門嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有層層交錯的火成岩梯田景觀及豐富的自然生態資源。近年在新北市政府農業局「農村再生計畫」支持下，社區逐步整修荒廢多年的石梯田，重新引水、修復田埂，復育傳統梯田農耕文化，並引進日本越光米品種栽種，重現百年前嵩山梯田的農作風貌。

因現況農民年齡較大，總歲數逾千歲，所生產的黑米因此命名為「千歲米」。為提升產業品牌價值，社區結合千歲米，成功開發出「米食體驗」遊程，可DIY製作花生麻糬，不僅具體實踐了農村的世代傳承與土地關懷，更成功打造出兼具傳統底蘊與創新價值的在地特色。社區近年來推出特色遊程，走訪社區內古道、傳統梯田及古厝建築，深入體驗農村文化與歷史脈絡。