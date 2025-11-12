探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉
（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。
回想擔任歲末傳愛公益大使，跟著介惠基金會到排灣村探訪，謝祖武說，當時全家人都一起南下，從台北到左營花了一個半小時，從左營到排灣村，又是一個半小時，雖然是不同的距離，卻需要一樣的時間，讓人更感部落的遙遠。
當時同為瑪家鄉人的照服員心潔，騎著機車載謝祖武一同探訪今年62歲的李伯伯。李伯伯年輕時在外地打拼，因中風返鄉休養，如今飽受失智與關節退化之苦，獨自一人居住又行動不便，但是他仍然喜歡唱歌，謝祖武聽了都不禁感嘆，「如果不是人生方向不一樣，他應該可以成為金曲獎得主」。
探訪期間，謝祖武代表基金會為李伯伯送上一對護膝和音樂播放器，但他仍不禁感嘆自己能做的不多。尤其言談間李伯伯喃喃自語說，「如果有人記得我，我就不孤單了」，更讓他不知道說甚麼才好，只能滿懷感激地看著李伯伯，因為李伯伯讓他看到自己存在的意義。
談起自己母親生前失智的過往，謝祖武說，當時嚇到「腿都軟了」。母親第一次插管，第一次遺忘你是誰、第一次大聲喝斥、第一次拿東西丟人，這一幕幕的記憶，一輩子都不會忘記，但也一輩子都不會想再經歷。
「現在可以面帶微笑地談，是因為眼淚都已經哭乾了」，謝祖武說，人生總不能每天都只是曬一些很美好的事情，雖然揭開瘡疤很痛，但是總是有一個人要揭開，若能藉此讓大眾對長照、失能議題更加關注，也算是一件好事，「不然你不會知道這會有多痛」。
介惠基金會執行長施欣錦表示，今年「歲末傳愛」以「愛心接力，讓溫暖無限延續」為主題，預計發放近2000件生活與照顧物資給約600名長輩與家庭，透過社工訪視，將善款化為貼近生活的實質支持。適逢政府普發新台幣1萬元政策啟動，盼邀請社會大眾將其中10分之1分享出來，陪伴溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。（編輯：李亨山）1141112
