探訪金牌農村：白河、善化、北門深度遊！手作黑糖、現擠魚丸、菱角排骨湯，感受台南最溫暖的人情味
想不想來趟一日蚵農體驗呢？深度走入台南農村，從白河區的蓮花園出發，品嚐蓮藕料理、飲品，製作荷染DIY，一路吃到現炒黑糖、芝麻球、蘆竹溝的蚵仔碗粿到虱目魚丸，體驗台南濃濃的人情味，感受社區文化薰陶。
由「農村水保署」（全名：農業部農村發展及水土保持署）舉辦的金牌農村競賽，台南市的成績十分亮眼，非常推薦大家多來台南農村走走，親自體驗農村的魅力，感受這片土地的溫暖與活力！
第一站｜台南農村-白河區馬稠後
關帝廳蓮花專區文化導覽
首先我們抵達白河區馬稠後的關帝廳，這裡不僅是信眾們祭祀、祈福的場所，更是地方聚會、社區活動的重要場域
關帝廳創立至今已有三百多年歷史，經過多次整建變成現在氣派的樣貌
總幹事帶著我們邊逛邊講解，將關帝廳的故事娓娓道來，可透過參拜、導覽，更深入理解白河蓮鄉風情
在關帝廳蓮花專區，不僅能欣賞自然的優雅，更能體會蓮花背後的文化精神與信仰傳承（蓮花花期：每年的5月至8月盛開）
特別的是關帝廳裡的龍泉水，可以隨喜添香油錢取用喔
第二站｜台南農村-白河草店社區
稻荷咖工作坊荷染DIY
下一站來到白河草店社區（有參與金牌農村競賽，入圍決賽喔），走進稻荷咖工作坊，體驗一場結合自然與藝術的手作時光
以台南在地蓮田採集的蓮藕，透過「荷染」技法，把自然的顏料留在布料上
可以先將染布用橡皮筋與彈珠，綁出想要的樣式，記得一定要綁緊，圖案才會更加清楚
接著先把綁好的染布放入明礬水之中定色一遍
再丟到染缸裡加熱染色，有點像滷味的料包哈哈（餓了）
最後把染布上的橡皮筋剪開後曬乾，圖案就會對稱的展開啦！將專屬的自然圖案帶回家，作為最有溫度的紀念品
藕咖奶DIY（蓮藕拿鐵）
接著就來到隔壁的草店社區發展協會活動中心，第一次認識什麼叫做「藕咖奶」，顧名思義就是一款結合蓮藕、咖啡、牛奶的創意飲品，將蓮藕粉放入杯中，用熱水沖開並攪拌均勻，讓藕粉充分糊化，呈現滑稠狀，我個人覺得吃起來有點西米露的口感
選用來自東山的咖啡及柳營牛奶，讓整體更加香濃絲滑
三種食材混合在一起，喝起來不像拿鐵那麼濃烈，也不如甜飲那樣膩口，而是一種溫柔又細緻的平衡感
蓮花特色風味料理
飲品準備好了就來吃午餐啦！草店社區的鄉村風味餐菜色超澎派，每道都色香味俱全，連水果都是蓮花造型的
這道蓮藕料理，鑲入紅豆的蓮藕口感層次豐富、香氣溫潤
少見的菱角排骨湯是台南人常吃的家常料理，湯頭溫潤甘甜，這道湯不僅暖胃，也有濃濃的秋收氣息，特別適合天氣微涼的時節享用
第三站｜台南農村-善化溪美社區
華瑞生態園區-食農體驗
善化溪美社區有參與金牌農村競賽，入圍決賽的優質社區，居民們將廢棄豬舍改造成為合作社據點，展售社區自有品牌的產品，也推動食農教育及在地輕旅行
這次我們的活動是炒黑糖，由糖廠退休的阿公親自手炒黑糖，將糖母與甘蔗原汁一起翻炒
熬製黏稠狀態，再慢慢等待收汁，這個過程會冒出蒸氣，有點像看到火山岩漿的既視感，空氣中都飄著甜甜的味道，難怪人家都說：「台南連空氣都是甜的」
整個乾掉後就會用鍋鏟一片片刮下來，這麼看又有點像巧克力脆片
都刮下來後就是我們平常常見的黑糖啦，現炒黑糖還熱乎著，帶點焦香味好好吃呀
還看到了現炒黑芝麻球，加入紅棗碎、南瓜子以及枸杞下去拌炒
用清麻油、台南在地蜂蜜下去調味，增添香氣
等稍微降溫後就可以捏出自己喜歡的形狀，要記得也不能太涼不然就定型囉！捏到適合入口的大小，咀嚼過程中將芝麻咬碎後的香氣佔據口腔，伴隨著香甜的蜂蜜，甜度不會太高很適合當嘴饞時的小零嘴喔
華瑞生態園區-生態導覽
導覽員帶著我們漫步在生態池及水圳步道，一一介紹植物與物種的多元性
周邊環境步道由溪美社區綠美化與營造，景色優美，現在成為外地遊客到善化輕旅遊景點
溪美社區是農村轉型中的成功案例，也希望透過華瑞生態園區，吸引遊客們前來觀光遊玩
第四站｜台南農村-北門蘆竹溝社區
一下車到蘆竹溝社區就看到滿山滿谷的蚵仔殼，這樣的場景平常很少看到，超壯觀耶
再走幾步看到阿嬤在專心將蚵殼綁成蚵串，動作非常俐落！
走到底就看到我們的目的地-蘆竹溝蚵學園區，這裡平時就會舉辦食農教育等活動，帶我們直接走入食材產地，用最直接的方式認識蚵農的日常勞作與養殖技術喔
手作虱目魚丸+蚵仔碗粿
今天還會將最在地、最新鮮的食材，以海鮮自助餐方式呈現，所以我們要先來一起幫忙準備晚餐囉
平常在市場會看到現做魚丸的畫面，攤販都會很迅速地將魚漿擠到圓滾滾的狀態，再馬上加入水中定型，虱目魚丸也是一樣的做法
魚丸都擠好之後就接著組裝蚵仔碗粿了，為何說是組裝呢？因為老師都是先將配料備齊，我們只要一步一步按照順序放即可，既能體驗到又能保證碗粿的美味度
來到蘆竹溝就是要吃爆蚵仔，老師準備的蚵仔每一個都好肥美
靈魂肉燥也是必備，邊製作的過程中還一直聞到陣陣香氣，超誘人的啦
將肉燥、蚵仔以及粉漿都加好後，就可以送入蒸籠中，等待30分鐘即可出爐
DIY蚵仔寶寶徽章
除了品嚐蚵仔之外，還有提供DIY勳章，可以讓我們製作專屬自己的蚵仔寶寶（有六種圖案可選擇）
將選定的圖案與透明膜進行手壓，也可以做成磁鐵、書籤與鑰匙圈等文創小物
可愛的蚵仔寶寶就大功告成啦，做好直接別在身上，實在太Q了
一日蚵農體驗
接著進入我們今天的重頭戲，一日蚵農體驗！前面有看到阿嬤在製作蚵串，為的就是把蚵串放在海水中讓蚵苗附著在蚵殼上，蚵仔會濾食海水中的微細藻類和其他營養物質長大，是不是超酷的呢？
首先會需先將蚵殼修整成適合的大小
再用打洞器鑽洞方便後續穿繩，連3歲的小弟弟都會用，果然是在地人認證
不得不說這個過程還蠻療癒的，會不自覺一直想鑽下去
享用漁村風味餐
半小時很快就到了，蚵仔碗粿出爐，每一碗都料多實在
現擠虱目魚丸配上外海蛤蜊，湯頭鮮美海味十足，忍不住喝了好幾碗呢
還有園區準備的「產地到餐桌漁村風味餐」，吃到各式碳烤海鮮、竹筒碗糕，還有我們自製的蚵仔碗粿
飽滿的蚵仔與Q彈綿密碗粿，淋上「泰式醬」，意外的吃起來很融合
這趟從蓮花藝遊開始到漁村結束的小旅行，感受到台南人的真摯與熱情，還有對於這片土地最純粹的愛，真的很喜歡透過深度旅遊的方式，探索台灣各地的美好，台南農村小旅行，推薦給喜歡慢活品味在地文化的你
文章來源：卡夫卡愛旅行
其他人也在看
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需台灣好報 ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 15 小時前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 1 天前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 12 小時前
〈中華旅遊〉春節暢遊 山上人家觀雲賞櫻
記者林怡孜∕台南報導 春節假期即將到來，正是安排親山賞花、感受森林芬多…中華日報 ・ 14 小時前
福容大飯店福隆 推住房專案
政府全民普發一萬元帶動國旅買氣升溫，福容大飯店福隆率先啟動超級加碼，推出「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜住房專案，成為市場矚目焦點。專案以10,000元的親民價格，即可入住精緻和洋雙人客房三天兩夜，並一次獲得總價值超過一萬元的住宿、餐飲、SPA與休閒體驗等折扣券，相當於入住一次、享受兩次以上的度假能量，吸引想安排冬季泡湯、年底放鬆行程或造訪草嶺古道芒花季的旅客積極關注。工商時報 ・ 1 天前
日本專業深度旅遊推薦，翔笙旅行社獨家行程
日本專業深度旅遊推薦，翔笙旅行社獨家行程Yahoo特別企劃 ・ 22 小時前
《交通》野柳里步道 山海美景盡收
【時報-台北電】新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。 觀旅局指出，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於融合自然環境，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有2處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，可遠望翡翠灣波光，見證山與海交會。 此外，漫步後不妨順道前往鄰近的「野柳地質公園」，這裡擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。 另沿著海岸散步幾分鐘，就能抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。此時恰逢新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎；走入龜吼市集嘗鮮，現買現蒸的萬里蟹香氣撲鼻，讓人一邊吃、一邊聽著漁港浪聲，完整體驗「從山到海」的旅行節奏。 新北市觀旅時報資訊 ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉九族櫻花迎春 日月潭攬勝
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務
（中央社台北18日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發中國反彈後，有中國大型國有旅行社北京總部的相關人士向共同社表示，該旅行社已自16日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。中央社 ・ 19 小時前
TAID 114年度中秋旅遊活動｜「舟遊天下、丟丟銅仔、蘭陽山海遊」室內建築設計走讀暨聯歡晚宴
為慶祝中秋佳節並促進會員情誼交流，TAID 特別舉辦 114 年度國內旅遊活動——「舟遊天下｜丟丟銅仔｜蘭陽山海遊」，邀請會員們走訪宜蘭蘭陽平原，體驗自然山海之美與在地文化風情。id SHOW ・ 1 天前
中國呼籲國民避免赴日 韓國成熱門搜尋旅遊地
（中央社記者李雅雯台北18日電）日本首相高市早苗「台灣有事」言論激起中日關係緊張，中國呼籲國民避免赴日本。中國旅遊平台數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的地次序洗牌，韓國取代日本成為中國遊客首選。中央社 ・ 20 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前