探訪金牌農村：白河、善化、北門深度遊！手作黑糖、現擠魚丸、菱角排骨湯，感受台南最溫暖的人情味

想不想來趟一日蚵農體驗呢？深度走入台南農村，從白河區的蓮花園出發，品嚐蓮藕料理、飲品，製作荷染DIY，一路吃到現炒黑糖、芝麻球、蘆竹溝的蚵仔碗粿到虱目魚丸，體驗台南濃濃的人情味，感受社區文化薰陶。

由「農村水保署」（全名：農業部農村發展及水土保持署）舉辦的金牌農村競賽，台南市的成績十分亮眼，非常推薦大家多來台南農村走走，親自體驗農村的魅力，感受這片土地的溫暖與活力！

第一站｜台南農村-白河區馬稠後

關帝廳蓮花專區文化導覽

首先我們抵達白河區馬稠後的關帝廳，這裡不僅是信眾們祭祀、祈福的場所，更是地方聚會、社區活動的重要場域

關帝廳創立至今已有三百多年歷史，經過多次整建變成現在氣派的樣貌

總幹事帶著我們邊逛邊講解，將關帝廳的故事娓娓道來，可透過參拜、導覽，更深入理解白河蓮鄉風情

在關帝廳蓮花專區，不僅能欣賞自然的優雅，更能體會蓮花背後的文化精神與信仰傳承（蓮花花期：每年的5月至8月盛開）

特別的是關帝廳裡的龍泉水，可以隨喜添香油錢取用喔

第二站｜台南農村-白河草店社區

稻荷咖工作坊荷染DIY

下一站來到白河草店社區（有參與金牌農村競賽，入圍決賽喔），走進稻荷咖工作坊，體驗一場結合自然與藝術的手作時光

以台南在地蓮田採集的蓮藕，透過「荷染」技法，把自然的顏料留在布料上

可以先將染布用橡皮筋與彈珠，綁出想要的樣式，記得一定要綁緊，圖案才會更加清楚

接著先把綁好的染布放入明礬水之中定色一遍

再丟到染缸裡加熱染色，有點像滷味的料包哈哈（餓了）

最後把染布上的橡皮筋剪開後曬乾，圖案就會對稱的展開啦！將專屬的自然圖案帶回家，作為最有溫度的紀念品

藕咖奶DIY（蓮藕拿鐵）

接著就來到隔壁的草店社區發展協會活動中心，第一次認識什麼叫做「藕咖奶」，顧名思義就是一款結合蓮藕、咖啡、牛奶的創意飲品，將蓮藕粉放入杯中，用熱水沖開並攪拌均勻，讓藕粉充分糊化，呈現滑稠狀，我個人覺得吃起來有點西米露的口感

選用來自東山的咖啡及柳營牛奶，讓整體更加香濃絲滑

三種食材混合在一起，喝起來不像拿鐵那麼濃烈，也不如甜飲那樣膩口，而是一種溫柔又細緻的平衡感

蓮花特色風味料理

飲品準備好了就來吃午餐啦！草店社區的鄉村風味餐菜色超澎派，每道都色香味俱全，連水果都是蓮花造型的

這道蓮藕料理，鑲入紅豆的蓮藕口感層次豐富、香氣溫潤

少見的菱角排骨湯是台南人常吃的家常料理，湯頭溫潤甘甜，這道湯不僅暖胃，也有濃濃的秋收氣息，特別適合天氣微涼的時節享用

第三站｜台南農村-善化溪美社區

華瑞生態園區-食農體驗

善化溪美社區有參與金牌農村競賽，入圍決賽的優質社區，居民們將廢棄豬舍改造成為合作社據點，展售社區自有品牌的產品，也推動食農教育及在地輕旅行

這次我們的活動是炒黑糖，由糖廠退休的阿公親自手炒黑糖，將糖母與甘蔗原汁一起翻炒

熬製黏稠狀態，再慢慢等待收汁，這個過程會冒出蒸氣，有點像看到火山岩漿的既視感，空氣中都飄著甜甜的味道，難怪人家都說：「台南連空氣都是甜的」

整個乾掉後就會用鍋鏟一片片刮下來，這麼看又有點像巧克力脆片

都刮下來後就是我們平常常見的黑糖啦，現炒黑糖還熱乎著，帶點焦香味好好吃呀

還看到了現炒黑芝麻球，加入紅棗碎、南瓜子以及枸杞下去拌炒

用清麻油、台南在地蜂蜜下去調味，增添香氣

等稍微降溫後就可以捏出自己喜歡的形狀，要記得也不能太涼不然就定型囉！捏到適合入口的大小，咀嚼過程中將芝麻咬碎後的香氣佔據口腔，伴隨著香甜的蜂蜜，甜度不會太高很適合當嘴饞時的小零嘴喔

華瑞生態園區-生態導覽

導覽員帶著我們漫步在生態池及水圳步道，一一介紹植物與物種的多元性

周邊環境步道由溪美社區綠美化與營造，景色優美，現在成為外地遊客到善化輕旅遊景點

溪美社區是農村轉型中的成功案例，也希望透過華瑞生態園區，吸引遊客們前來觀光遊玩

第四站｜台南農村-北門蘆竹溝社區

一下車到蘆竹溝社區就看到滿山滿谷的蚵仔殼，這樣的場景平常很少看到，超壯觀耶

再走幾步看到阿嬤在專心將蚵殼綁成蚵串，動作非常俐落！

走到底就看到我們的目的地-蘆竹溝蚵學園區，這裡平時就會舉辦食農教育等活動，帶我們直接走入食材產地，用最直接的方式認識蚵農的日常勞作與養殖技術喔

大家都搶著跟蘆竹溝蚵仔寶寶拍照，太可愛了

手作虱目魚丸+蚵仔碗粿

今天還會將最在地、最新鮮的食材，以海鮮自助餐方式呈現，所以我們要先來一起幫忙準備晚餐囉

平常在市場會看到現做魚丸的畫面，攤販都會很迅速地將魚漿擠到圓滾滾的狀態，再馬上加入水中定型，虱目魚丸也是一樣的做法

魚丸都擠好之後就接著組裝蚵仔碗粿了，為何說是組裝呢？因為老師都是先將配料備齊，我們只要一步一步按照順序放即可，既能體驗到又能保證碗粿的美味度

來到蘆竹溝就是要吃爆蚵仔，老師準備的蚵仔每一個都好肥美

靈魂肉燥也是必備，邊製作的過程中還一直聞到陣陣香氣，超誘人的啦

將肉燥、蚵仔以及粉漿都加好後，就可以送入蒸籠中，等待30分鐘即可出爐

DIY蚵仔寶寶徽章

除了品嚐蚵仔之外，還有提供DIY勳章，可以讓我們製作專屬自己的蚵仔寶寶（有六種圖案可選擇）

將選定的圖案與透明膜進行手壓，也可以做成磁鐵、書籤與鑰匙圈等文創小物

可愛的蚵仔寶寶就大功告成啦，做好直接別在身上，實在太Q了

一日蚵農體驗

接著進入我們今天的重頭戲，一日蚵農體驗！前面有看到阿嬤在製作蚵串，為的就是把蚵串放在海水中讓蚵苗附著在蚵殼上，蚵仔會濾食海水中的微細藻類和其他營養物質長大，是不是超酷的呢？

首先會需先將蚵殼修整成適合的大小

再用打洞器鑽洞方便後續穿繩，連3歲的小弟弟都會用，果然是在地人認證

不得不說這個過程還蠻療癒的，會不自覺一直想鑽下去

享用漁村風味餐

半小時很快就到了，蚵仔碗粿出爐，每一碗都料多實在

現擠虱目魚丸配上外海蛤蜊，湯頭鮮美海味十足，忍不住喝了好幾碗呢

還有園區準備的「產地到餐桌漁村風味餐」，吃到各式碳烤海鮮、竹筒碗糕，還有我們自製的蚵仔碗粿

飽滿的蚵仔與Q彈綿密碗粿，淋上「泰式醬」，意外的吃起來很融合

這趟從蓮花藝遊開始到漁村結束的小旅行，感受到台南人的真摯與熱情，還有對於這片土地最純粹的愛，真的很喜歡透過深度旅遊的方式，探索台灣各地的美好，台南農村小旅行，推薦給喜歡慢活品味在地文化的你

文章來源：卡夫卡愛旅行