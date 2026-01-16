探訪雲嘉南飛羽天堂生態魅力首選觀鳥小旅行

▲去年底調查，台南濱海地區發現180種鳥類，其中黑腹濱鷸達3000隻。（圖／雲嘉南管理處提供）

[NOWnews今日新聞] 時序入冬，雲嘉南候鳥季進入最精采時刻！雲嘉南區域觀測到的鳥類超過200種、近萬隻，在這裡用手機就可以近距離欣賞多樣鳥種，賞鳥變EASY。為此，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，特別於2月27日推出雲嘉南觀鳥生態小旅行，只要半價旅費即可享受高CP值四種遊程選擇，其中包含2026台灣燈會在嘉義的觀鳥賞燈會熱門行程，名額有限，手刀快搶。

雲嘉南管理處舉辦報名秒殺的「2025臺灣國際觀鳥馬拉松」，於12月6日至7日圓滿結束，共吸引了來自日本、韓國、美國、菲律賓、香港、阿根廷、印尼、臺灣等8國共計216位賞鳥人士共襄盛舉，同時也帶動國內許多熱愛生態旅遊的團體及家庭加入。

▲雲嘉南區域觀測到的鳥類超過200種、近萬隻，在這裡用手機就可以近距離欣賞多樣鳥種，賞鳥變EASY。（圖／雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處表示，根據去年12月調查，嘉義共發現196種水、候鳥棲息，目前東方環頸鴴就出現了1305隻、黑腹燕鷗 1000隻；台南也發現了180種鳥類，其中黑腹濱鷸發現3000隻、黑面琵鷺883隻；而雲林也出現175種鳥類，包含鳳頭潛鴨 1766隻與琵嘴鴨 409等等。

總計有上萬隻近200種秋、冬候鳥在雲嘉南濱海出現，雲嘉南觀鳥只要走進濕地、魚塭、塩田，近百公尺內即可看到各式鳥類，雲嘉南不僅是飛羽天堂，更是生態旅行幸福園地，不須要攝影重裝備，帶著手機就能輕鬆賞鳥。

▲去年底調查，台南觀測區域發現了180種鳥類，其中黑面琵鷺有883隻。（圖／雲嘉南管理處提供）

為了讓更多民眾與國外旅客能夠參與這場生態盛會、深入認識雲嘉南地區豐富的鳥類生態與「飛羽天堂」的自然魅力，雲嘉南管理處規劃於115年辦理「賞鳥生態小旅行」。行程將串聯雲林成龍濕地、嘉義布袋濕地，以及臺南七股濕地等，推出四條多元賞鳥路線與秘境體驗。

此外，路線亦將結合臺灣燈會主題，融合生態、觀光與文化的全新旅遊模式，展現雲嘉南觀光嶄新的樣貌。更多活動訊息，請上雲嘉南管理處臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩！！！」查詢。

