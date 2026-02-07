探訪高齡榮民眷 士官團關懷小組春節送暖馬上有愛

【記者葉柏成／臺新北報導】士官團關懷小組10位成員今（7）日展開「春節送暖、馬上有愛」關懷行動，在臺北市榮服處服務組組長辜雅貞、輔導員及社區服務組長陪同下，前往臺北市公館、芳蘭山、大我及吳興等單身退員宿舍，關懷探視多位高齡榮民眷，提前向長輩賀歲送暖。

榮服處長黃信仁表示，士官團關懷小組是一個以「互助與回饋」為核心的民間社團組織，結合社會資源與公益團體，針對高齡榮民、退伍袍澤及其家屬進行慰問。今天慰訪成員包括；范盛為、陳育誠、吳佩真、郭芙蓉、郭成偉、郭佩玉、張漢民、楊証期、畢家智與趙啟宏等10位。

廣告 廣告

《圖說》士官團關懷小組「春節送暖、馬上有愛」關懷行動一。〈臺北市榮服處提供〉·

他肯定士官團關懷小組長期投入公益、持續關懷單身退員宿舍榮民眷的善行義舉，榮服處特別致贈感謝狀，表達誠摯感謝。並期盼未來雙方持續攜手合作啟動善的循環，擴大社會正能量。

《圖說》士官團關懷小組「春節送暖、馬上有愛」關懷行動二。〈臺北市榮服處提供〉·

此外，黃信仁呼籲更多善心人士、企業與民間團體共同投入關懷行列，讓曾為國家付出的英雄及其家庭獲得更多陪伴、支持與肯定，讓溫暖持續流轉，促進社會更加和諧。