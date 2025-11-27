探訪「賽德克」秘境 盧秀燕開箱雪山坑步道

▲市長盧秀燕視察「雪山坑登山步道」及知名網美打卡點「巨人之手」(圖／市政府提供2025.11.27)

▲雪山坑登山步道(圖／市政府提供2025.11.27)

[NOWnews今日新聞] 台中和平區再添觀光新亮點！台中市長盧秀燕今（27）日前往和平區桃山部落，視察10月完工的「雪山坑登山步道」。該步道全長2.4公里，不僅串聯知名網美打卡點「巨人之手」，更途經電影「賽德克‧巴萊」取景的山蘇森林。盧秀燕強調，市府透過「減法工程」打造與山林共存的建設，期望結合現正熱展的新社花毯節，帶動山城觀光熱潮。

盧秀燕表示，台中市目前擁有約66條步道，其中和平區擁有得天厚厚的自然資源。市府近年投入心力建置特色步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及最新的「雪山坑登山步道」。她指出，好的建設應達到「原始山林化、完善維養、原民特色、有效行銷」四大目標，例如步道扶手採用仿木外型，避免過度現代化設計突兀，在方便遊客通行的同時，也最大限度地保留了泰雅族原鄉的原始風貌。

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀說，「雪山坑登山步道」沿著泰雅族傳統獵徑修築，以木棧道及原木階梯串聯櫸木林與楠樹林等豐富生態。步道最大的亮點在於連結了打卡熱點「巨人之手」以及全台最大的山蘇森林，該處也是電影「賽德克‧巴萊」的重要拍攝場景，具備極高的觀光與自然教育價值。自開放以來，已吸引不少遊客前來，遊客普遍回饋「走起來輕鬆，風景優美」。

適逢新社花毯節展期，盧秀燕也提到，今遇到專程從新北市南下的遊客，特地規劃「上午爬雪山坑步道、下午遊花毯節」的行程。市府除致力於基礎工程，亦積極輔導當地「民宿合法化」，並補助公所辦理「跨年行銷宣傳計畫」，期望透過整合山林生態與部落文化，打造經濟自給自足的觀光旅遊網絡，讓遊客能深度體驗和平區之美。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中跨年全A咖 蕭敬騰、動力火車、告五人嗨唱

太子爺最暖回禮 幫我換戰袍 賜妳寶貝兒子

中市罰單削135億 議員轟市府當提款機 拒給午餐