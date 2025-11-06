探訪7年未見好友驚見客廳躺「白骨」！男情緒崩潰
七年沒見的朋友，最後一面，竟然變成白骨，一名陳姓男子突然想起7年未連絡的好友，昨天到花蓮卓溪鄉拜訪，卻在屋內被發現一具白骨，讓他悲慟不已。警方調查，死者是一名年約60歲的男子，獨居多年，疑似因病過世，卻是等到多年好友拜訪，才意外發現他已經身亡。
民宅外拉起封鎖線，員警鑑識人員，忙進忙出，因為裡頭出現一具白骨。路旁男子靠坐在護欄上，不發一語埋頭痛哭，流露悲慟神情，因為他原本是想來和多年好友敘敘舊，來到現場，卻發現對方早已成為一副白骨。
附近住戶：「因為門都關著，所以我們都不知道，而且平常這都關著，那邊只有一個縫，不知道誰把它拉下來，還給它塗鴉。」
鄰居聽聞噩耗，全都不敢相信，死者生前活潑外向，廣交朋友鄰居都認識。不過因為工作關係，經常不在家 ，因此這回不幸發生意外，才沒有人發現異狀。
記者vs.附近住戶：「有人知道他生病嗎？（他生病啊我們都知道），知道他之前有什麼？（他去養病不是。）」
附近鄰居也透露，幾年前見過最後一面，當時就看出死者生了病，但久病纏身 。
根據警方了解，60歲的賴姓死者獨居在花蓮卓溪，會被發現，是因為他的多年好友，陳姓男子想到兩人7年沒聯繫，決定5號上門拜訪，但怎麼敲人都沒人回應，大門也被上鎖進不去，最後從窗外看進去，才發現好友已經成了白骨，臥倒在地。
記者vs.附近住戶：「他怎麼看到？他把它打開來看，拿手電筒照，可能也沒有他的訊息吧。」
警方獲報趕抵，發現死者身上留有衣物，推測死亡時間已經超過半年，也在屋內找出身分證件，確認死者身分。
玉里分局偵查隊長黃成文：「初步勘查現場，未發現外力介入跡象，目前已通知家屬到場處理，並報請臺灣花蓮地方檢察署，檢察官相驗來釐清確切死因。」
陳姓男子意外面對好友離世，短時間內，恐怕難以消化悲慟情緒，起心動念想要見好友一面，卻反倒成了見他最後一面。
更多東森新聞報導
花蓮建築工地怪手挖到白骨！年代久遠疑似屋主
霧峰高爾夫球場旁出現白骨 報案人驚見「一顆頭顱」
霧峰白骨屍遭「綁屍鎖魂」 嫌犯認：做案至今都沒睡
其他人也在看
假變賣戒指真偷竊金項鍊 高雄男子才得手就遇到警察
高雄市新興分局中正三路派出所員警執行巡邏勤務時，看到一名男子慌張的從銀樓跑出來，店家跟在後面大聲呼喊，員警直覺有異，立即衝上前攔查，果然在男子手中查獲剛偷來的3條金項鍊，價值約50萬元。 新興分中廣新聞網 ・ 1 天前
網傳統戰APP 政院：恐是認知作戰或詐騙
（中央社記者賴于榛台北6日電）網傳中國一款「歸家」APP，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。行政院今天表示，目前已搜尋不到「歸家」APP，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能為詐騙民眾個資所設計。中央社 ・ 23 小時前
行政院：統戰App為認知作戰 恐詐騙民眾個資
記者郭曉蓓／臺北報導 網傳中國大陸工程師製作一款統戰App，號稱可以讓臺灣民眾「一鍵登記投誠祖國」。行政院今（6）日示警，這種意義不明的APP，不但是認知作戰青年日報 ・ 1 天前
花蓮獨居男子變白骨 老友上門探視當場嚇傻
即時中心／林韋慈報導花蓮縣卓溪鄉昨（5）日發生一件孤獨死案件，有一名賴姓獨居男子（60歲）久未有消息，他七年未見面的友人登門拜訪，意外從窗外發現賴男已化身白骨，警方獲報破門入內，正在釐清死因。民視 ・ 1 天前
北部海域二漁船翻覆 「漁山36號」三人失聯 海巡搜救中
台灣北部海面，今天接連發生2起漁船翻覆的事件，一艘野柳籍捕蟹漁船漁山36號在離岸大約14海浬海面上翻覆，包括船長與八名漁工都落海，當時在附近海上作業的船隻立刻救援，共救起6名漁工，但是船長與另外兩名印...華視 ・ 20 小時前
冒險勇救6落海捕蟹船漁工 鴻昌11號船長王永慶：風浪真的很大
新北市萬里捕蟹船「漁山36」漁船今天清晨在台北港外海域翻覆，6名外籍漁工被救起，還有3人失聯。其中2名漁工送基隆長庚醫院治療，漁工指稱，船主受困船艙內。救起落海船員來的「鴻昌11」船長王永慶說，當時風浪很大，看到6人招手，趕緊把他們救上船，船邊還有1個人載浮載沉，但浪太大無法靠近。自由時報 ・ 20 小時前
花蓮建築工地怪手挖到白骨！年代久遠疑似屋主
花蓮建築工地怪手挖到白骨！年代久遠疑似屋主EBC東森新聞 ・ 1 天前
台3線驚悚車禍！73歲婦變換車道遭轎車猛撞捲入車底 命喪輪下現場怵目驚心
事故發生在上午8時許，根據初步調查，林婦當時騎乘機車準備從外側車道變換至內側，張男駕駛的轎車行駛其後，疑因反應不及，當場追撞上前方機車，林婦被撞倒後慘遭車輪輾壓腹部重創，隨即被卡在車底動彈不得，轎車失控偏移後，又波及同向1輛由69歲許姓男子騎乘的機車，導致許...CTWANT ・ 23 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 22 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 4 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 1 天前