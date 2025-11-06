探訪7年未見好友驚見客廳躺「白骨」！男情緒崩潰

陳姓男子突然想起7年未連絡的好友，臨時拜訪，卻看見白骨。（圖／東森新聞）





七年沒見的朋友，最後一面，竟然變成白骨，一名陳姓男子突然想起7年未連絡的好友，昨天到花蓮卓溪鄉拜訪，卻在屋內被發現一具白骨，讓他悲慟不已。警方調查，死者是一名年約60歲的男子，獨居多年，疑似因病過世，卻是等到多年好友拜訪，才意外發現他已經身亡。

民宅外拉起封鎖線，員警鑑識人員，忙進忙出，因為裡頭出現一具白骨。路旁男子靠坐在護欄上，不發一語埋頭痛哭，流露悲慟神情，因為他原本是想來和多年好友敘敘舊，來到現場，卻發現對方早已成為一副白骨。

附近住戶：「因為門都關著，所以我們都不知道，而且平常這都關著，那邊只有一個縫，不知道誰把它拉下來，還給它塗鴉。」

鄰居聽聞噩耗，全都不敢相信，死者生前活潑外向，廣交朋友鄰居都認識。不過因為工作關係，經常不在家 ，因此這回不幸發生意外，才沒有人發現異狀。

記者vs.附近住戶：「有人知道他生病嗎？（他生病啊我們都知道），知道他之前有什麼？（他去養病不是。）」

附近鄰居也透露，幾年前見過最後一面，當時就看出死者生了病，但久病纏身 。

根據警方了解，60歲的賴姓死者獨居在花蓮卓溪，會被發現，是因為他的多年好友，陳姓男子想到兩人7年沒聯繫，決定5號上門拜訪，但怎麼敲人都沒人回應，大門也被上鎖進不去，最後從窗外看進去，才發現好友已經成了白骨，臥倒在地。

記者vs.附近住戶：「他怎麼看到？他把它打開來看，拿手電筒照，可能也沒有他的訊息吧。」

警方獲報趕抵，發現死者身上留有衣物，推測死亡時間已經超過半年，也在屋內找出身分證件，確認死者身分。

玉里分局偵查隊長黃成文：「初步勘查現場，未發現外力介入跡象，目前已通知家屬到場處理，並報請臺灣花蓮地方檢察署，檢察官相驗來釐清確切死因。」

陳姓男子意外面對好友離世，短時間內，恐怕難以消化悲慟情緒，起心動念想要見好友一面，卻反倒成了見他最後一面。

