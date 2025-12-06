「探鯉尋金 步道森活」熱鬧登場 完成掃描集章可獲台東金幣

「探鯉尋金 步道森活」完成步道五個點位掃描集章，即可獲得台東金幣。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府與農業部林業及自然保育署台東分署攜手合作，六日在台東市鯉魚山步道啟動「探鯉尋金．步道森活」數位集章活動，民眾使用TTPush APP在鯉魚山步道五個點位完成掃描集章，即可獲得台東金幣並參與線上問卷，活動將至十二月二十八日止。

此次活動吸引超過千名民眾參與，許多家庭攜手登山、體驗「定位集章卡」任務，沿途欣賞鯉魚山的生態之美與市區全景。

縣長饒慶鈴指出，近年民眾登山風氣盛行，縣府結合「TTPush」APP，將登山健行升級為「數位尋寶」，民眾可透過手機定位集章、挑戰互動任務並獲取金幣獎勵，不僅鼓勵民眾親近自然、學習環境保育，更藉由「遊戲化設計」吸引年輕族群及親子家庭參與，讓山林教育以有趣的方式深入日常生活。

廣告 廣告

台東分署長吳昌祐說，民眾在探索步道的同時，也能了解自然步道、歷史遺構、生態保育、外來種認識、無痕山林與負責任登山等環境教育內容，歡迎尚未體驗的民眾把握最後機會，走訪一趟鯉魚山步道完成集章任務。

國計處長李素琴表示，未來將持續將此模式擴展至知本森林遊樂區、都蘭山步道等熱門路線，逐步建立台東的「智慧步道旅遊圈」，推動台東成為結合自然生態與數位科技的示範城市。