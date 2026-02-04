探5度凍爆！周末寒流來襲 專家揭最冷時間

氣象專家賈新興表示，今起至周五（6日）偏東風，氣溫回升，花東仍有水氣。周六（7日）鋒面通過加上強冷空氣南下，北台灣轉有局部短暫雨，周日降雨趨緩；這波最冷的時間點落在周日晚上至下周一（9日）清晨，台北測站降至10度，苗栗以北空曠區下探5至7度，強度接近寒流，提醒民眾做好保暖。

賈新興今天在YouTube頻道說明近日天氣，明、後天（5、6日）花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，周五午後竹苗山區及高屏山區也有零星短暫雨；周六中午前鋒面通過影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，新竹至台中及台東有零星短暫雨。

賈新興表示，周六起強冷空氣南下，有機會達寒流等級，這波最冷的時間點預估落在周日深夜至下周一清晨，台北測站降至10.1至10.6度，苗栗以北空曠區下探5至7度，花東縱谷低溫也只有7至9度。

中央氣象署指出，周六鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚冷；北部、東北部有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。

周日至下周一清晨中部以北及東半部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷；下周一白天冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，各地大致多雲到晴。

