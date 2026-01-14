探8度濕冷4天 強烈冷氣團下周到「比寒流還凍」

今晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，最低溫出現在新竹關西8.2度，其他地區約9至11度，白天氣溫回升，北部23至25度，中南部27、28度。氣象專家吳德榮表示，下周一（19日）晚上北部轉有局部短暫陣雨；下周二（20日）強冷空氣抵達，氣溫驟降；下周三至周五（21至23日）強烈大陸冷氣團籠罩，低溫下探8度，雖不到寒流等級，不過這波冷空氣屬於濕冷，感受上會更冷。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今、明（16日）兩天各地晴朗穩定，但因夜間輻射冷卻效應強，早晚仍很冷，日夜溫差相當大，今北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度、東部9至27度。

廣告 廣告

吳德榮表示，周六（17日）至下周一西半部晴朗，白天仍偏暖，夜間輻射冷卻減弱，低溫略回升；周六起東半部水氣增多，有局部短暫雨，下周一晚上北部也轉有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部有局部降雨；下周三至周五強冷空氣盤據，北部濕冷、中南部早晚冷；下周六（24日）白天起冷空氣逐漸減弱。

吳德榮說明，目前歐洲模式模擬冷空氣的強度比上波寒流弱，僅符合強烈大陸冷氣團標準（台北測站≦12度），不過低溫仍下探8度左右，且濕冷感覺會更冷。

更多中時新聞網報導

張震接任金馬主席自比吉祥物

TPBL》威力斯傷退 夢想家賞戰神3連敗

腸胃健康顧牢牢 享受活力老年