接下對岸惠台「橄欖枝」？ 陳世凱警告：不開心就變棍子

陳世凱強調兩岸航點和航班，目前實際需求其實沒有想像中高；更喊話對岸不要一不開心、就把「橄欖枝」變成「棍子」。（圖：立法院國會頻道）

鄭習會後對岸祭出惠台十大措施，其中攸關交通部分涵蓋增加兩岸航點及航班、以及來台自由行的鬆綁。交通部長陳世凱強調兩岸航點及航班，目前實際需求其實沒有想像中高；更喊話對岸：不要一不開心、就把「橄欖枝」變成「棍子」。（張柏仲報導）

有關兩岸直航航班及航點，陳世凱說：目前兩岸直航航點，其實現在就已經有15個航點，每週大約可以提供420個航班；目前實際有在飛行的大概有313個航班左右。也就是說：需求並沒有想像中那麼高。陳世凱說如果需求真的很高，交通部就會進行滾動式檢討，目前看來運能都還有餘裕空間；另外，我們還有13個航點可以申請節慶包機，不過實際上到目前為止，好像都還沒有人來申請。

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陳世凱說，這也代表兩岸航線和航點實際上可說是非常充裕，甚至我方可以提供的航班數字，比起實際的飛航需求還有一段落差，所以這部分還是要看兩岸的實際需求，目前並沒有看到這方面的需求。一旦有新需求出現，我方當然也會作滾動式檢討。

至於觀光部份，陳世凱說從相關宣布就能看出來，其實對岸過去都是用政治力量在作限制。目前提到要開放上海和福建的自由行旅客，這也表示：其他地方幾乎都沒有開放。陳世凱說，過去在宣布所謂「惠台措施」前，幾乎所有對岸民眾想來台灣自由行，都會受到限制。

陳世凱喊話對岸：不要時常把觀光當成一種政治前提，儘管有些人認為對岸已經「遞出橄欖枝」，不過當他們「不開心」的時候，「橄欖枝」就會變成「棍子」。他強調台灣這幾年的觀光發展已經趨向多元市場，也十分健康穩健，因此並不樂見過度依賴單一市場。但也希望對岸可以好好與我方洽談觀光這件事，期盼能恢復到健康永續的交流，先回到小兩會的溝通才是最務實的作法。

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