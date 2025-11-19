接主委當「惡鄰」？楊宗緯反擊了 公開鄰居私訊：很感謝站出來

楊宗緯被指控是惡鄰，親自在微博發聲明反擊。翻攝微博



歌手楊宗緯今天（11/19）被爆料是「惡鄰」，不僅把雜物堆在公共空間、家人隨地便溺，還在接任社區管委會主委後，在住戶不知情的狀況下換掉原本的保全；楊宗緯在微博轉發議員說明影片，以及鄰居傳給他的訊息，表示很感謝他冒著被攻擊的風險，站出來擔任主委。

楊宗緯否認指控，並轉發國民黨新北市議員蔡淑君的影片，蔡在片中表示，收到住戶陳情，這次的事件其實是上一屆的保全在這次招標未得標，疑似對楊宗緯挾怨報復，呼籲民眾與媒體應多方查證，對名人比較公平。

另外，楊宗緯也貼出住戶給他的私訊顯示「你一直都是很好的鄰居」、「這個社區真的是爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝」。楊宗緯PO文：「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」

針對昨天轉發「絕不允許日本軍國主義復活」一事，楊宗緯也在文末呼籲，「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子」，還強調「打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼。」

楊宗緯公布鄰居私訊，強調其他住戶都很支持他。翻攝微博

