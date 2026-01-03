接任中研院長 陳建仁首發聲：一個人走得快 一群人走得遠

前副總統陳建仁將在6/21接任第13任中央研究院長。資料照，李政龍攝



總統府昨頒佈總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長。陳建仁今（1/3）感謝總統賴清德圈選，強調上任後必定全力以赴，讓中研院成為亞太卓越研究機構，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，他將讓台灣卓越學術研究成果，在世界發光發熱。

現任中央研究院長廖俊智任期將於今年6月屆滿，中研院去年12月召開第25屆評議會第五次會議，選出序位前三名候選人：陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，並依規定函報總統府，由總統賴清德遴選任命，陳建仁最終脫穎而出。

陳建仁是虔誠的天主教徒，確定出任中研院長後，他在臉書指出，「讚美感謝天主揀選我作為祂的愛與和平的工具，要我為中央研究院（中研院）以及台灣學研界服務奉獻，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓台灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉！」

陳建仁說，《中央研究院組織法》明訂中研院是中華民國學術研究最高機關，任務包括：人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。

中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院。中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視。

陳建仁指出，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，他被任命為中研院第13任院長，深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。

陳建仁強調，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠！」他祈願天主賞賜智慧、仁慈、勇敢、毅力、謙卑和感恩！更祈求天佑中研院、天佑台灣學研界。

