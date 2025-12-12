[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽（2027 20th FIBA Basketball World Cup Asia Qualifiers）近日正式開打，基隆市議長童子瑋臉書發佈消息，宣布自己受到中華民國籃球協會邀請，已在日前正式接任「中華男籃」領隊一職。他說，這讓他感受到責任重大，會和籃協以及整個行政團隊，一起打造出最強的後勤團隊。

接任中華男籃領隊 童子瑋：感受責任重大 全力服務球員。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋表示，從小到大一直很熱愛運動，如果沒有從政，或許已經成為球評和主播，如今能以領隊的身分加入國家隊，雖然不是站在球場上，但能用另一種方式，把年輕時的熱情投向台灣籃球，對他來說已經是另一種圓夢的方式。

童子瑋說，領隊的職責，就是跟籃協以及整個行政團隊一起，打造出最強的後勤團隊，讓代表隊能夠無後顧之憂、全力備戰。他說，從比賽期間集訓到賽期當下，都必須安排妥當，也要協調聯盟與球團的徵召事宜。

童子瑋指出，領隊要對外進行溝通，必要時更要維護台灣在國際賽場上的尊嚴，對內則要打造完整的備戰環境，確保醫療、防護、恢復等設備到位，讓教練團和球員能夠安心準備每一場比賽。

童子瑋強調，希望自己的加入，可以幫助中華男籃爭取更多資源，讓球員在國際賽場上專心為台灣爭光。他說，能為國家隊服務是人生難得的經驗，也非常珍惜的責任，希望能有更多人像支持棒球一樣，看見籃球場上的努力、認真與鐵血，也希望台灣社會能多多支持中華男籃。

