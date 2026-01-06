接任台日關係協會會長 謝長廷：讓台日友好昇華為共同體

總統府資政、我駐日前代表謝長廷今（6）日在臉書發文宣布，自己今天就任台灣日本關係協會會長，他並承諾，將來會繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係。

謝長廷今天在臉書發文，首先感謝台日關係協會現任會長、立法院前院長蘇嘉全，以及各位理監事過去3年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎。一般認為，目前的台日關係是處在非常友好而且是善的循環的狀態，這要歸功於許多先進的無私奉獻。

「今天我很光榮接下會長這個位子」，謝長廷表示，自己在移交致詞時承諾，將來一定會在這個良好的基礎上，繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係，和平共同體也是繁榮共同體關係，盛衰安危與共，「一安俱安，一危俱危，一榮俱榮，一衰俱衰」，同時要將善的循環，建構成更勒性、更具體可以承繼移轉的制度。

謝長廷強調，自己曾擔任駐日大使8年多，對台日交流的現狀並不陌生，也了解問題和困難所在，希望未來可以在外交部優秀同仁及各界先進的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。

