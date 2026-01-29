接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

（中央社記者高華謙台北29日電）內政部長劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就是土方議題，另老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。

前國土署長吳欣修16日接任海委會常務副主任委員，國土署長職務隨後暫由副署長朱慶倫代理。

蔡長展原任高雄市政府水利局長，5日調任內政部參事，被外界視為是為接棒國土署長暖身。隨後國土署13日首度針對土方之亂舉行記者會說明時，蔡長展更與吳欣修同框回應媒體提問；在吳欣修赴海委會就任後，蔡長展更常現身各種土方協調會議，並親自與地方業者溝通。

廣告 廣告

劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，期許蔡長展領導超過1000人的國土署，繼續為國家的國土管理、國土保育與國土計畫一起努力。

針對是否向高雄市長陳其邁「借將」，劉世芳表示，不管是不是借將，蔡長展都是中華民國公務員，到國土署可以服務全國與國土管理相關的事務，非常合適，非常謝謝陳其邁願意幫忙，陳其邁只要求議會結束後才可以調動。

蔡長展說，國土署肩負國家重大政策發展，在吳欣修帶領下，在住宅、都更、都市計畫、建築法規、下水道建設、道路建設等都有很好成績，接下來在劉世芳領導下，他與國土署的優秀文官也會在現有基礎上繼續努力。

媒體詢問目前遭遇最大挑戰與未來推動業務重點。蔡長展表示，目前最大挑戰就是土方，他這幾週都在行政院、內政部、國土署開會，土方需要中央協助地方很多事，地方無法協調相關用地時，行政院顧問李孟諺幾乎1週開會4、5天，都在協調土方用地與去化等，國土署也積極與土方相關業者溝通，了解需求。

蔡長展說，未來還有老宅延壽等許多重大政策，希望未來國土署內可以一起討論、優化，讓政策貼近民眾實際需求；另也希望推動都更速度更快，社宅也要配合百萬戶租屋家庭支持計畫，許多政策也要視實際狀況再微調與精進。

根據國土署官網，蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府工務局長、高雄市政府水利局長、內政部參事等。（編輯：林興盟）1150129