接任國民黨最高顧問 王金平拋三大期盼

國民黨主席鄭麗文今天(5日)致送國民黨最高顧問聘書給立法院前院長王金平，鄭麗文表示，她希望仰賴王金平的智慧，協助國民黨為國家艱困局面奉獻心力。王金平則說自己有3個期盼，首先要用天下為公、不自私的心態共同面對政局，其次是兩岸和平，第三則是協助國民黨擴大支持，重新執政。

國民黨主席鄭麗文5日率領副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲共同拜會立法院前院長王金平，並親自致送國民黨最高顧問聘書給王金平，雙方進行約半小時閉門會議後，共同出面接受採訪。

鄭麗文盛讚王金平在中華民國戰後民主化歷史占有非常重要的一席之地。她表示，王金平從政50年，對國家貢獻卓著，也是國民黨深具代表性的政治人物，如今國際局勢詭譎、兩岸局勢艱險、國內朝野對立達到高峰、憲政面臨僵局，她希望仰賴王金平的智慧，協助國民黨為國家艱困局面奉獻心力。鄭麗文：『(原音)院長用他的高度，也希望能夠協助本黨重新地思考今日的困局、如何突破國內政治的僵局、團結全台灣2,300萬的人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。』

至於未來是否借助王金平的政治能量力拚南台灣選情？鄭麗文則表示王金平的影響力絕對不只在南台灣，她相信王金平會積極協助在全台灣各地參選的同志。

王金平則表示，他很榮幸擔任國民黨最高顧問，希望未來大家能以天下為公、不自私的心態共同面對政局。他並指出，目前國內政局對立，朝野之間的結愈來愈緊且深，朝野應拋棄意識形態，理性分析、反省與調整，共思解套之道。王金平：『(原音) 這些都是必須要依靠朝野，大家都能夠以真心誠意，一切以國家、人民為念、以政局和諧為念，能夠拋棄意識形態，能夠理性地來分析、來反省自己，能夠來調整自己，彼此之間共同來解決整個朝野對立的問題，讓我們的政局能夠和諧。』

王金平也表示他希望能促進兩岸和平，並認為現在所謂兵凶戰危的情況應會獲得緩解。另外，他也希望有機會幫助國民黨正常發展，讓國人接受並轉而支持國民黨，協助國民黨贏得選戰。(編輯：沈鎮江)