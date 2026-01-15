接任海基會董事長 蘇嘉全坦言兩岸嚴峻是挑戰：盼健康交流

新任海基會董事長蘇嘉全出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館 × 施明德文化基金會今共同舉辦的「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

總統府13日公布新任海基會董事長，由前台日關係協會會長蘇嘉全出任。蘇嘉全今（15日）坦言，兩岸互動嚴峻，對他是挑戰，蘇強調，希望兩岸能夠朝向健康方向交流，上任後也會以此為首要目標。

蘇嘉全上午出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會，會後媒體詢問將接掌海基會一事，被問到是否希望推動海基會、海協會交流，他說，當然，他覺得兩岸的交流能夠朝比較健康的方向來進行的話，對兩岸人民絕對是非常好的事情。

廣告 廣告

媒體追問，上任後會以此為首要目標？蘇嘉全回稱，「是、是、是」，被問到願景，他說，上任之後再跟大家報告。

現場記者又問，是否認為目前兩岸互動嚴峻，是個大挑戰？蘇嘉全笑回「是」，並重申上任之後再跟各位報告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

施明德一句話讓他留立院當25年總召 柯建銘：這屆做完將離開了

總統任命蘇嘉全為海基會董事長 借重豐富歷練推動兩岸健康交流