接任海基會董事長 蘇嘉全期許兩岸恢復對話

▲蘇嘉全接任海基會董座。（圖／記者朱永強攝，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 海基會前董事長吳豐山在去年12月18日突然宣布請辭，海基會今（23）日舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會中通過前立法院長蘇嘉全接任海基會新任董事長。蘇嘉全呼籲中國能體現大國責任，回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題。

蘇嘉全致詞時表示，海基會1991年3月成立以來，至今將屆滿 35 週年，一路走來始終受政府委託授權處理涉及兩岸公權力的聯繫、協商與服務兩岸人民服務重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會的核心目的只有一個，就是「站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平創造條件」。他過去曾擔任立法院院長，是匯聚民意最高場域，他始終深信兩岸關係的根本不在口號，在人民，不在對立，而在理解。未來他所帶領的海基會秉持同樣的精神，將從人民需求出發，與對岸保持溝通。

廣告 廣告

蘇嘉全表示，兩岸交流雖然歷經起伏，但兩岸人民的往來與經貿互動已深植其中，只要有彼此往來，交流不應輕易中斷，賴清德總統在去年國慶演說中曾提到，誠摯期待中國大陸能體現大國責任，回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流與互動，也期待對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心將人民放在首位，透過務實溝通，兩岸之間沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

蘇嘉全也特別感謝台商，各地台商協會長年與海基會密切合作，協助在陸國人處理投資生活與急難需求上扮演不可或缺的夥伴角色，海基會對此始終心存感激。他並指出，理解台商在中國大陸經商往往必須面對複雜政策環境與一定程度政治壓力，海基會會站在理解與協助立場持續提供服務與支持，做大家最溫暖娘家，同時也由衷期盼，台商在海外開疆闢土同時能始終與家鄉站在一起，共同守護引以為傲民主家園。面對全球經濟變化與中國大陸經濟調整，台商需更積極多元佈局。無論是深耕大陸市場或布局全球，海基會都願成為台商最可靠的後盾，協助轉型與擴展機會。

蘇嘉全表示，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演「說好話、做實事」的角色，所說的好話是利於交流、利於理解的善意言詞，做的實事則是超越黨派、不問立場的民生服務。「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。最後，他感謝所有董監事與海基會同仁長期以來的所有努力與付出，表示未來要一起發揮專業耐心與誠意，與陸委會攜手合作，為兩岸人民謀求最大福祉，為台灣社會爭取更穩定、更健康有序交流環境。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澤倫斯基指控俄羅斯武器有台灣電子零件 外交部回應了

谷立言喊「自由不是免費」 黃國昌反問：軍購武器何時能拿到

新北市長民調再次墊底 黃國昌認了：「這年齡層」輸到慘不忍睹