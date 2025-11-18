接任藍營中市黨部主委 蘇柏興：目標明年市長選贏、議會席次單獨過半

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席鄭麗文上任後，派任中市議員蘇柏興擔任國民黨中市黨部主委，正式人事令上週五送達市黨部，而距離明年市長、市議員及里長選舉只剩下一年，蘇柏興表示，提名人選、席次都需待黨中央提名辦法通過，但是目標就是下屆市長仍然是國民黨、議會席次單獨過半、正副議長是國民黨籍，而且議員提名現任優先，新人也有機會。

市議員蘇柏興任國民黨中市黨部主委的人事令上週五正式送達市黨部，預計12月進行正式交接，而蘇柏興目前正在進行黨部人事的調整，他表示，副主委等人事，還在徵詢中，尚未定案。

而本屆國民黨中市黨部主委最重要的任務就是打贏明年的三合一選舉，由於民眾黨也將在多個選區提名市議員，雖然市議員選區是多席次，但民眾黨的部分選票跟國民黨有重疊，要顧及到藍白合，又不能影響國民黨的席次，因此下一屆的市議員選舉更為複雜。

蘇柏興表示，如何提名、市議員席次都需待中央提名辦法通過，因此不管國民黨的江啟臣或楊瓊瓔哪一位選市長，各選區提名席次，都需要依據中央的提名辦法。

但蘇柏興強調，但是大方向的目標就是下屆市長仍然要讓國民黨選贏，議員提名以現任優先，新人也有機會，議會席次單獨過半且正副議長是國民黨籍。

