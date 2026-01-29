接任「黨治理院長」掌握主導權？ 柯：和昌分工.別想太多

台北市 / 綜合報導

民眾黨昨(28)日宣布，創黨主席柯文哲將擔任黨內「國家治理學院院長」職位，等於是掌握人才管理主導權，也能重新列席黨務重要會議；柯文哲今(29)日出席活動，談到接下來和國民黨的合作，柯文哲指出，可以採取「藍白分」的「分工合作」模式，但被問到會不會「分工變分手」時，柯文哲說，什麼事都可能發生，因為藍營很玻璃心，綠營則是見獵心喜。

民眾黨國家治理學院院長柯文哲說：「可以變成「藍白分」，為什麼叫「分」，分工合作啦。」談到未來兩黨合作動向，民眾黨創辦人柯文哲，提出藍白「分工合作」新概念，但話鋒一轉有沒可能分工變分手？

民眾黨國家治理學院院長柯文哲說：「我跟你講，世界上什麼事都有，不知道，我的感覺啦，這個藍營的朋友們，每個都很玻璃心，那綠營的每個見獵心喜。」日前才被藍營議員痛批是藍白合最大絆腳石，但柯文哲似乎不以為意，將黨務放在第一位，因為民眾黨28日宣布，柯文哲將接掌黨內國家治理學院院長。

攤開官網，學院課程包含選務和候選人訓練等等，以培養黨務、選務、政務人才，如今柯文哲接掌院長要職，除了能重新列席黨務重要會議，管理人才培訓也等同掌握主導權，傳出黨內也有聲音認為，白營權力分立將因此重新洗牌。

民眾黨國家治理學院院長柯文哲說：「從一個怎麼招募黨員，怎麼訓練黨員，怎麼訓練成為公職，這是我很想做的事情啦，所以黃國昌在跟我講的時候，我說這不錯，要不然我可以去接，就這樣，不要想太多。」柯文哲強調和黃國昌分工合作，外界不用想太多，另外民眾黨馬年春聯也曝光，除了新北黨部的黃國昌版本，更有柯黃二人一同落款的「雙蛋黃」版本。

民眾黨國家治理學院院長柯文哲說：「你喜歡什麼(版本)就用哪一個，我就怕這個，比較誰的拿得多，誰的拿得少。」民眾黨內兩顆太陽，表面上展現團結，但是否影響黨內「路線」變化，更牽動2026選戰布局。

