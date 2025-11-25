接任101董座！賈永婕卡關2天崩喊「我不是勇敢女性嗎」真相曝光全網秒懂

記者林汝珊／台北報導

台北101董事長賈永婕接任 101 董座，一舉一動都備受關注。時常在社群分享心情的她，突發文表示「我不是一個很勇敢的女性嗎？」透露自己卡關兩天、遲遲無法前進，引發大批網友好奇。結果真相一曝光，意外勾起眾人極大共鳴。

賈永婕表示平常在江湖上廝殺，各種突發狀況，各種風風雨雨都挺過來了，直接硬上，不過近來卻「卡關」，透露原因竟是新劇《如果我不曾見過太陽》被劇情震撼到停住兩天，看不下去，苦笑：「我的勇氣到底去哪了？」

賈永婕發文分享心情。 （圖／翻攝自臉書）

她坦言，從小只要電視劇裡壞人出手太狠，就會立刻轉台；看小說遇到虐心橋段也會把書闔上。以為隨著年齡增長，自己的「承受力」應該提高，沒想到這部劇完全打破她的認知：「一開始用倒敘就先給我重擊，後面還一路虐到底，心臟痛得像擰乾的抹布。」也因此向網友求救：「江湖再險我都敢闖，但這次被劇情絆倒了，怎麼辦？」引發不少網友共鳴。

