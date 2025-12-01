接住宏福苑受災戶 香港慈濟應急金登記

香港宏福苑大火後，各方愛心湧入，慈濟香港分會前兩天進行受災戶應急金的登記，大概有1400多戶完成登記，不過約莫還有500多戶，錯過了登記時間，因此周一一大早，分會靜思堂的電話就響個不停，志工邀請他們直接到會所登記，也傾聽他們這幾天的心聲，讓他們的驚惶和不安的情緒有個出口。這筆每戶五千港幣的應急金和上人的慰問信，預計在12/6-7兩天，發送到受災戶手中。

慈濟志工 周玉蓮：「九龍塘站B出口，我們這裡很靠近地鐵站，很容易看到 (靜思堂)寫著，慈濟基金會香港分會 好不好。」

電話這頭，慈濟志工清楚說明慈濟香港分會如何搭地鐵到達，因為電話那頭是前兩天沒來得及登記要領慈濟應急金的宏福苑受災戶慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「前天(周六)跟昨天(周日)就是兩天，我們總共登記了1400多戶，但是還有500多戶還沒有登記， 我們就請他們來我們，九龍塘的分會來直接登記。」

12月的第一天，恰逢周一，慈濟香港分會一早就有很多志工，自發性地到靜思堂輪值，有些人負責接待前來補登記的受災居民，有人則協助職工將前兩天收集到的紙本資料輸入進電腦慈濟香港分會職工 馬子愉：「在輸入(電腦)的過程當中，有發現有一些(受災戶)可能是，重複登記或者是一些資料不足，或是寫字不太清楚的，我們現在就請志工一個一個，去核對 然後用電話，跟那個災民去確認。」

除了核對受災戶的資料，負責善款處理的這個區塊也相當忙碌靜思人文職工 徐淑琴：「很多大德或者是志工都很熱心，會員都滿熱心的 都不停地，傳銀行的入(善款)過來，所以我們現在都，趕著開收據給他們。」

志工表示，宏福苑受災戶的補登記作業，從周一至周三下午五點，會持續進行三天，至於受災戶每戶五千港幣的應急金發放，則會在126-7兩天，讓大家領回、解眼前的燃眉之急。

