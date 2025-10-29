接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會

大愛劇《接住流星的人》，兩位表演藝術家「陳季霞」與「吳政勳」，前往高雄線上讀書會主場，演出慈濟志工的陳季霞，透露這齣戲，改變了她的人生觀，兩人更分享許多戲裡戲外的專業堅持與感動。

「我覺得每個孩子，都是天上的一顆星星。」

大愛劇"接住流星的人"，兩位表演藝術家，親臨高雄線上讀書會主場，「掌聲歡迎我們的巨星。」

兩人出現，氣氛熱情加倍，陳季霞分享她飾演慈濟志工的點滴感動，因為這齣戲改變她的人生觀！

表演藝術家 陳季霞：「戲裡面有個孩子說，外面都是壞人 家裡也有壞人，我聽了 當場 眼淚掉下來，演了這齣戲以後，我自己的人生觀會改變，我要積極一點 主動一點，因為我們都生活在，太幸福的環境裡面。」

另外這位吳政勳，飾演主角"江柑"的兒子，

表演藝術家 吳政勳：「開始觀察到媽媽的付出，就默默支持她看看，結果自己也開心起來。」

戲裡他曾任代課老師，戲外吳政勳則是小演員的表演指導，得深入孩子的心！

表演藝術家 吳政勳：「平常來都是嘻皮笑臉的，怎麼今天來 是這樣 臉苦苦的，原來是家裡有事 或學校事情，所以就開始逗他，幫他把心情調整回角色，這天要開心調皮的狀態。」

戲裡戲外都發揮表演專業，也透過兩人的分享，看見大愛劇幕後更多的努力與感動！

