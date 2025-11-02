《接住流星的人》雙帥曝光 他自嘲：戲棚下站久了會腳酸

大愛劇《接住流星的人》李國強劇中當課輔班老師教小朋友。（圖／大愛提供）





大愛劇《接住流星的人》劇中陸小芬開設課輔班，找來的志工老師群中，李國強跟黃信赫兩人剛好都是「理工男」，李國強個性冷靜內向，現實生活中是台北大學企管系畢業，選擇了一條不一樣的路，走進演藝圈。

大愛劇《接住流星的人》黃信赫劇中當課輔班老師。（圖／大愛提供）

李國強獲得2025台北電影獎非常新人，他說很多前輩跟他說戲棚下站久了就是你的，「可是我看到更多是腳酸的人了」。李國強說戲棚下到底要站多久，沒有人說的準，「與其去想那麼多，擔心那麼多，自己什麼時候才會紅，才會輪到自己，不如控制好自己可以掌控的事情」。因此李國強保持一個積極的心，演好自己每一個角色，「剩下的我覺得就是緣分跟運氣了。」

黃信赫在劇中是台大電機系畢業，個性一板一眼，與他本人暖男的性格完全相反，拿到劇本時，發現要暴走狠罵一個可憐的孩子，他當下就很抗拒，比較大的挑戰就是要把心情調適好，「因為我自己本身的個性沒有那麼嚴格，對小孩會比較以愛的教育為主，但是角色的人設是比較嚴格」。

大愛劇《接住流星的人》李國強、林嘉俐、黃信赫、陸小芬上節目宣傳新戲。（圖／大愛提供）

黃信赫跟李國強兩人年紀都是30歲，也開始注重養生，天后蔡依林的九點半入睡法曝光後，黃信赫坦言會盡量早睡，睡覺時間比平常提早半小時，一樣好睡，一覺到天亮，「每個禮拜我會去健身四天，就是讓自己多運動」。



