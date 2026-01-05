接住病友 台癌心理諮商升級推5+5

台灣癌症基金會元月擴大成立心理諮商所，董事長王金平（前排中）攜手各領域專家呼籲，強化癌友心理健康韌性，有助於提升生活品質、存活率。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

國健署最新癌症登記，112年癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒就有1人罹癌，而確診後高達5-7成有憂鬱傾向，且在第一年自殺風險是一般民眾5.5倍。因此，衛福部將持續推出心理支持方案，接住每一個癌患與照顧。

台灣癌症基金會董事長王金平表示，基金會在2013年即成立心理諮商中心。今年邁入第14年，已累計服務4290人次，服務量更較初期成長近2倍。此次全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並且從個人諮商延伸至家庭諮商，服務更多有需要的病友與家屬。

台灣癌症基金會「晴嶼心理諮商所」元月升級啟航，擴大諮商服務量，所長張維宏以癌友過來人經驗親自諮商。（記者戴淑芳攝）

國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。因此，台灣癌症基金會執行長張文震說，台癌升級心理服務模式，提出「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等5大實務需求。

健保署署長陳亮妤強調，根據台大公衛研究，癌友診斷的第一年自殺率是一般人的5.5倍、一般人的2.5倍，癌友除了病痛痛苦，復發的恐懼、經濟壓力、家庭關係改變，都需要更多心理支持。

陳亮妤表示，未來衛福部心健司將推動心理支持方案，並增加年輕族群諮商，以病人為中心，接住每一個病患。

國健署長沈靜芬也表示，癌症對個人、家庭影響巨大，需要各方面資源及支援幫助癌友共度難關。癌症防治不是只有篩檢、醫療救治，還有心理支持、營養照護、經濟補助、親子關係等。

台癌「晴嶼心理諮商所」首任所長張維宏來自家族三代罹癌背景，自身罹患淋巴癌後，更貼身體驗那種孤立感。

張維宏建議，癌友若出現失落經驗、生活適應、個人情緒、家庭衝突等問題，可先利用免費諮商資源，期盼讓每一位癌友在抗癌的路上，都能獲得國家級的心理支持和心理社會韌性提升。