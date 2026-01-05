接住癌友！台癌成立「心理諮商所」 提供5次免費諮商

記者蔣季容／台北報導

台灣癌症基金會今（2026）年正式成立並升級「晴嶼心理諮商所」。（圖／記者蔣季容攝影）

研究指出，具備高度心理社會韌性的癌症病友，不僅生活品質明顯較佳，存活率與存活時間也顯著提升。台灣癌症基金會今（2026）年正式成立並升級「晴嶼心理諮商所」，擴大心理諮商量能，並首創全國「5+5心理社會處方」，從免費心理諮商延伸到營養、財務、家庭與身心靈等全人支持，希望讓癌友與家屬不再獨自承受疾病帶來的身心衝擊。

國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。影響癌友心理社會韌性的因素包含身心與心理狀況、對病情和治療的了解、營養狀態、自我照護能力、經濟狀況、和家人與社會的互動與支持等，而這些因素愈趨於正向，將有助於強化癌友對抗疾病的韌性並增加完成治療療程的機會。

事實上，台灣癌症基金會早在2013年即看見癌友心理照護的迫切需求，並成立心理諮商中心提供專業支持 。今年 (2026）台癌心理諮商中心正式邁入第14年，已累計服務4290人次，服務量更較初期成長近2 倍 。

隨著需求持續增加，近半年等待諮商的病友已達37位 。為回應實際需求，台癌此次全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並且從個人諮商延伸至家庭諮商，服務更多有需要的病友與家屬 。服務數據也顯示，心理需求不分性別。近3年男性使用心理諮商比例，已由17% 提升至22% ；且男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次 ，顯示男性並非沒有情緒需求，而是更需要被引導、被接住。

台癌此次全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間。（圖／記者蔣季容攝影）

台癌提出全國首創「5+5心理社會處方」

台癌進一步分析求助議題發現，癌友最常面臨的並非單一情緒困擾，而是失落經驗與自我照顧（24%） 、生活適應／重返職場（23%） 、個人情緒（疾病侵擾出現的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張、恐慌）(22%)、家庭議題 (角色變化對家庭生態的影響、補位與溝通) (16%)。

台灣癌症基金會執行長張文震說，癌症帶來的不是單一病痛，而是自我存在感的地震、家庭動力的重組，以及與社會生活的脫節。這些變化都在極短時間接踵而至，病友也需要在有限的時間快速回應各種新的挑戰，諸如學習病情和治療相關的專業醫學知識、評估經濟狀況和處理保險、工作、收入相關的繁雜手續、做好自我照護確保能順利完成治療、以及重新定義自己和家人與社會的關係等。若處理不好，將導致病友無法重返職場、家庭功能崩解，甚至無力繼續治療。

本身是精神醫學專長的健保署長陳亮妤強調，根據台大公衛發表的研究，癌症病友診斷的第一年自殺率是一般人的5.5倍，整體而言更是一般人的2.5倍，癌症病友除了病痛帶來的痛苦，復發的恐懼、經濟的壓力、家庭關係的改變，都需要更多心理的支持。

張文鎮說，台癌升級心理服務模式，參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，提出 「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方：提供5次免費心理諮商，並同步評估病友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等。在個案管理師陪伴病友串聯各項資源之下，病友將不再孤軍奮戰，心理支持也不再停留在談話，而是提升為真正解決問題和癌友心理社會韌性的具體行動 。

此次升級的「晴嶼心理諮商所」共有10名心理師，其中有8名心理師本身就是癌友或癌症家屬 。首任所長張維宏來自家族三代罹癌背景，深刻理解那種「被世界遺棄」的孤立感。張維宏分享，「在病房裡，我們習慣對病人說加油，卻忘了問旁邊那張折疊椅上的人『你累不累？』」他形容，照顧者是病房裡「隱形的第二位病人」，也需要一個可以喊痛的地方。

首任所長張維宏來自家族三代罹癌背景。（圖／記者蔣季容攝影）

今日「晴嶼心理諮商所」的升級開幕，現場匯聚健保署陳亮妤署長、國民健康署沈靜芬署長、心健司陳柏熹司長、心理腫瘤醫學學會鄭致道理事長、馬偕醫院暨亞太心理腫瘤學交流基金會方俊凱董事長，呼應台癌提出的「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方與提升癌友心理社會韌性的精神。

