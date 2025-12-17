接假電信詐騙電話 胡采蘋一句問倒：打到奧客真的很衰

記者李鴻典／台北報導

接到詐騙電話你會怎麼應對？財經網美胡采蘋今（17）天分享，她接到冒名中華電信的詐騙電話，結果她反問對方調降資費的問題，詐騙集團後來被她講到自己掛電話，她笑稱，詐騙集團打到奧客真的很衰，每家公司她都可以講一上午。

胡采蘋笑稱，詐騙集團打到奧客真的很衰，每家公司她都可以講一上午。（圖／翻攝自胡采蘋臉書）

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，剛剛有詐騙集團假裝中華電信的人打給她，問她上週申請復話0916xxxxxx的門號，現在要怎樣怎樣；她回對方，沒有申請復話，上週有想要調降資費，因為我們研究員做了4G釘子戶的研究，她現在付款5G吃到飽，被全公司嘲笑。

然後詐騙集團還說，喔，想要調降資費喔，她說對，只想調降資費但竟然要臨櫃，不然就要自然人憑證什麼的，你們還是做網路的耶，什麼都要臨櫃這樣對嗎？

詐騙集團趕快打斷她：喔我們今天不是要講調降資費的事情，您是胡采蘋小姐嗎，有申請復話0916xxxxxx這支手機吧？

胡采蘋表示，自己就跟他說，沒有申請復話而且這也不是她的手機，從來就沒有過這個號碼，沒有的號碼要怎麼復話，「你們可以復話一個沒有的號碼嗎，中華電信可以這樣嗎，不是我的手機我還可以復話喔…」

然後詐騙集團很沒禮貌的擅自掛了電話，胡采蘋笑稱「既沒有回應調降資費的需求，也沒說一聲謝謝您、我們這個騙局的邏輯真的很糟，我跟上級反應一下，根本騙不下去，感謝您指正錯誤」。

胡采蘋還說，詐騙集團打到奧客真的很衰，每家公司她都可以講一上午，中華電信都算是好的，如果假裝檢察官調查局什麼的她也想申訴一下太子集團一堆事情，可以講一整天。

