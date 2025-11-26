接到保護令當天！30刀砍死夜店女公關 冷血男殺人罪起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲劉柏葳在接到保護令當天，便30刀砍死前女友。（資料照／記者楊佩琪攝）

發生在7月間，台北市信義區夜店女公關遭前男友砍殺身亡案，兇嫌劉柏葳在接到死者谷姓女公關申請的保護令後，當晚埋伏在谷女上班必經的停車場，30刀砍死谷女。全案台北地檢署偵查終結，依殺人罪起訴劉男。

警方追查，谷姓女子與劉男分手後，屢遭劉男糾纏。5月間，谷女報警提告遭劉男掐脖、呼巴掌，因此也申請家暴保護令，保護令於28日獲准。

案發前一天，谷女在社群上PO出劉男割爛、丟棄她的精品包包、生活用品，也PO報案單、驗傷單等，表示因此損失至少150萬元，要和劉男「法庭見」。當時，不少友人紛紛留言要谷女「小心他砍你」、「保護令不過只是一張紙」等語，沒想到谷女真遭殺害。

7月30日，劉柏葳接到警方通知谷女申請保護令獲准，並告知相關禁止事項，便於於當天晚上，開著租來的轎車，到谷女上班必經的停車場埋伏。待谷女騎著電動滑板車進入停車場停放，劉男現身，強行將谷女拖進停車場內樓梯間，持彈簧刀狂砍至少30刀後，開著租來的轎車逃逸，再換騎摩托車，逃到位於宜蘭的外公家躲藏，3小時後被警方逮獲。

初步偵訊時，劉男自稱自己有精神症狀，當兵時曾住院，退伍後沒有繼續治療，卻提不出任何醫療證明，也沒有重大傷病卡。劉男且宣稱，在夜店當安管的他，月薪僅2萬5000元，卻得負起谷女所有生活開銷。案發時他要找谷女追討10萬元債務，卻被谷女回嗆「還什麼錢！滾！」因此一時情緒失控，後面發生什麼事，就不記得了。

相驗結果，發現谷女身上至少30處刀傷，頸部傷勢最重，胸部、腹部、背部、臀部、大腿也有刀傷，顯見劉男下手之凶殘，過程僅約2分鐘。北檢依犯殺人罪有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

