接到失聯2年愛孫「金門來電」 鹹粥嬤豬腳麵線、烘爐準備好了

彰化鹹粥嬤準備迎接失聯2年的孫子。（翻攝自賴清美臉書）

彰化縣伸港鄉賣鹹粥的黃姓阿嬤，靠著賣鹹粥將孫子黃男拉拔長大，但黃男前年3月出門後突然失聯，後證實因涉及詐欺在中國服刑。中國近日單方面在無預警下透過小三通模式，將連續十餘名服刑完畢的台灣男子遣返回金門，黃孫證實就在遣返名單之中。

彰化縣議員賴清美證實，73歲的鹹粥嬤前天（3日）接到愛孫從金門打來的電話，孫子向家人表示，他已被遣返至金門縣警局，但身上沒有足夠的錢支付回台的機票和住宿費用。阿嬤得知消息後激動不已，立即聯繫孫子的同學緊急電匯了新台幣2萬元過去，希望能讓愛孫儘快買票回家。

回顧這起案件，黃男（20歲）前年3月稱要跟朋友出門，隨後便一去無音訊，警方調查發現他先出境至泰國，後疑遭詐騙集團帶往寮國，最終因涉及跨境詐騙在中國山西省遭拘留。在失聯的近兩年，鹹粥嬤幾乎天天以淚洗面，甚至曾為了籌措旅費、希望能到中國探望孫子，天未亮就擺攤賣鹹粥，家屬在去年底收到中國山西公安局的通知書後，陸委會及海基會也曾前往探視並協助。

失而復歸的愛孫讓阿嬤欣喜若狂，她當場感謝所有協助過他們的議員和鄉親各界，為了迎接孫子，鹹粥嬤已在家中準備好烘爐、豬腳麵線等傳統物品。阿嬤說，希望孫子一回到家就能立即「過火」，象徵驅除霉運、遠離不順，從此順順平安。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





