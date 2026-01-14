接到民進黨市長初選民調 謝龍介：「唯一支持謝龍介」

國民黨台南市長參選人謝龍介除呼籲民眾接到電話，回答唯一支持謝龍介，也誠徵放置看板處，受到支持者熱烈迴響。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市長初選，兩位角逐者林俊憲、陳亭妃除馬不停蹄的打出大咖名人牌拜票，並推出「教戰手冊」，國民黨台南市長參選人謝龍介也叮嚀民眾，若接到民進黨台南市長初選民調電話，要求市民一律回答：「唯一支持謝龍介！」，不在這場戰局中被忽略。

林俊憲、陳亭妃雙方實力相當，選戰愈到最後，雙方競爭更是激烈，反觀國民黨，早就定於一尊，不在這場戰局中缺席，謝龍介除設置看板，也和藍營議員聯手，打出「公車招牌」，隨著

公車到處趴趴走，也有「流動看板」效果。謝龍介也提醒民眾，若接到民調電話，「謝龍介與陳亭妃，您支持誰？」、「謝龍介與林俊憲，您支持誰？」、「林俊憲與陳亭妃，您支持誰？」，都要回答，「唯一支持謝龍介」！

藍營雖已決定由謝龍介出馬，然受限經費，看板數難以大量增加，謝龍介也在直播中，感謝網友能夠熱心提供台南廣告看板放置處，受到許多支持者回應，有的無償提供地點設置看板，有的願意低價讓謝龍介承租，如「永華路底，透天五樓，隨您放」、「麻豆往學甲大山國小對面三角窗，情義相挺」，還有民眾提供建議「我的車門免費給你貼，平時通勤從南台南到北台南」，建議謝龍介製作車貼或磁性貼紙；滿滿的熱情，讓謝龍介直說感動。許多支持者也強調，接到民調電話，一定會回答「唯一支持謝龍介」。