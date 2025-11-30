接到陌生阿嬤邀約！少年1句玩笑話成真 10年後仍在感恩節「回家吃飯」

實習編輯藍子瑄／台北報導

一位阿嬤 10 年前因為「傳錯簡訊」誤邀陌生青少年吃感恩節大餐，沒想到從那天起，他們每年都在同一張餐桌重逢。（示意圖／Pexels）

美國亞利桑那州有段跨越血緣的暖心情誼再次引發關注。一位阿嬤 10 年前因為「傳錯簡訊」誤邀陌生青少年吃感恩節大餐，沒想到從那天起，他們每年都在同一張餐桌重逢；就算歷經喪夫、抗癌等巨變，這段意外的「嬤孫情」一路延續至今，陪伴彼此走過每一年。

這位阿嬤是今年 68 歲的旺達．登奇（Wanda Dench）。2016 年感恩節前夕，她本想透過群組訊息邀家人回家吃飯，卻不知道孫子換了手機號碼，訊息誤傳給當時 17 歲的賈馬爾．辛頓（Jamal Hinton）。辛頓收到訊息後先是好奇，請對方自拍確認身分，發現「根本不是自己的阿嬤」後，半開玩笑回覆：「雖然妳不是我阿嬤，但我可以去蹭一頓飯嗎？」

廣告 廣告

沒想到登奇毫不猶豫就答應：「當然可以！阿嬤的責任就是餵飽每一個人。」這段對話被辛頓分享到網路後立刻爆紅，各界媒體也湧入採訪他們的首次共餐。

然而最讓人動容的是，這並不是一場只存在於新聞中的偶然。辛頓後來真的赴約，而且從那一年開始，他和登奇每個感恩節都會見面。有時在登奇家，有時在辛頓阿姨家，輪流負責準備晚餐，就像真正的家人一樣。

10 年間，他們一起面對人生的無常。2020 年，登奇的丈夫因新冠肺炎併發症離世，她自己也被診斷出乳腺癌。辛頓始終陪著她，成了她生命中重要的力量。登奇近期接受《今日秀》（The Today Show）訪問時笑著說：「我們之間完全沒有代溝，就像永遠的好友。這份情誼已經變成真正的家人，我很幸運。」

辛頓也感性回應，沒想到一則錯誤的簡訊竟能為世界帶來這麼多笑容與希望。「有時候離開舒適圈，會遇見意想不到的人，一段關係也可能因此展開。」兩人今年仍會一起度過感恩節，而這段由誤會開始、卻一路走到第十年的情誼，也再度證明了家人的定義，從來不只靠血緣。

更多三立新聞網報導

88歲翁在宮廟突爆炸亡！疑綁鞭炮輕生 命理師曝「3大恐怖後果」

黃子佼緩刑稱「好奇心誤觸法」 婦援會怒轟：下載上千部影片根本性癮

台人退房收太乾淨遭轟「雞婆」！旅客PO照掀論戰 房務喊：1動作超加分

買花做愛心！聖誕紅義賣26年 王中平、韓菲攜手為傷友送祝福

