接到電話稱「普發1萬元遭盜領」他配合調查 84萬元全飛了

普發一萬元將上路，不少民眾翹首盼望，詐騙集團也看準時機，對此內政部警政署呼籲，電話上或視訊聽見檢察官或警察聲稱要辦案，請直接掛斷；聽見監管帳戶、清查財產，就是詐騙；檢、警、調不會以電話或視訊辦案、調查金流，更不會索取現金、金融卡或信用卡；有詐騙疑慮，請撥打165查詢。

內政部警政署分享，有民眾接到一通沒有顯示號碼的陌生來電，對方語氣嚴肅，自稱是台中市政府警察局第一分局的陳柏文警員，並聲稱該民眾的普發一萬元遭人盜領走，懷疑有詐騙集團冒用該民眾的身分，詢問該民眾是否要報案。

聽到身分被冒用，該民眾心裡立刻緊張起來，想起前陣子也有不明信件寄來家中，擔心有所關連，便點頭答應報案，隨後對方聲稱要把電話轉給檢察官處理，轉由另一名林宏昌檢察官和該民眾溝通。這名林宏昌檢察官表示，該民眾名下帳戶可能涉及洗錢案，要求該民眾配合財產清查，並強調「這是保護資產的臨時措施」。

雙方談妥後，該民眾準備好所有存摺、金融卡，約在新竹縣竹東鎮某間便利商店面，交給檢察官助理檢視。當時該民眾雖然有些遲疑，但對方堅持「這是檢調的辦案作業，請勿外洩，否則會影響調查」，最終該民眾還是把資料全交給對方，一直到隔天隱約覺得不對勁，到銀行詢問後，才得知帳戶裡整整84萬元全被轉走，讓該民眾相當錯愕。

內政部警政署分享，假警察會以未顯號來電佯稱有人盜領普發現金一萬元，並轉介假檢察官進行調查，接著假檢察官在電話上謊稱涉及刑案，先要求提供帳戶資料查證金流是否異常，再要求寄送提款卡、存摺，等到假檢警得手後隨即失聯。

對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

看見「未顯號來電」，一定有詐，請直接掛斷。

電話上或視訊聽見檢察官或警察聲稱要辦案，直接掛斷。

聽見監管帳戶、清查財產，就是詐騙。

檢、警、調不會以電話或視訊辦案、調查金流，更不會索取現金、金融卡或信用卡。

有詐騙疑慮，請撥打165查詢。

撰稿：吳怡萱