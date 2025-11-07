接到10萬通電話…車銀優經紀公司道歉 竟因這件事超擾民

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團ASTRO的成員車銀優目前入伍服兵役當中，上週出席APEC晚宴擔任主持人，引發全球關注。最近其所屬經紀公司為他的新專輯展開宣傳，沒想到竟變成擾民事件，讓經紀公司出面道歉。

「臉蛋天才」車銀優在當兵之前籌備的新專輯《ELSE》即將在本月21日公開，經紀公司推出ARS企劃，只要撥打「 070-8919-0330」就能聽到車銀優親自錄製的語音訊息，也是一份給思念他已久粉絲的禮物。

韓國媒體報導，活動自4日下午開放以來，反應十分熱烈，竟然已經接到了超過10萬通電話要來聽車銀優的聲音。雖然立意良善，粉絲也聽得很開心，可是最近網路上卻傳出多起爭議，原來是不少人在撥打電話時按錯號碼，導致打到別人電話的狀況屢屢發生，經紀公司今天(7日)對於受到不便的民眾道歉。

