接力挺日本！陳世凱午餐台日Mix 谷立言、潘孟安舉清酒乾杯

AIT處長谷立言（左起）昨晚和潘孟安、林楚茵舉杯清酒，象徵以行動支持日本。（翻攝AIT臉書粉專）

面對日本首相高市早苗「台灣有事」論，中國抗議頻頻，19日還宣布停止進口日本水產品，昨（20日）總統賴清德在社群曝光午餐「壽司和味噌湯」，以行動力挺日本，今（21日）交通部長陳世凱也接力曬出日料午餐，美國在台協會（AIT）則貼出會長谷立言和總統府潘孟安秘書長合照，2人高舉清酒「かんぱい（乾杯）」，不僅象徵慶賀美台情誼，也是雙方對日本的支持。

AIT今（21日）發出合照，指昨晚谷立言、潘孟安、民進黨立委林楚茵齊聚一堂，並以日本清酒舉杯「敬友誼！」，谷立言指出，此舉為「慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及我們對日本堅定不移的共同支持」，以行動力挺日本。

而在昨天中午賴清德曬出鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝等豐盛午餐後，今（21日）換陳世凱接力，他分享濃濃日本味的午餐，包含味噌湯、烤魚、蔬菜天婦羅等，他也寫下「日本水產 × 台灣手路（tshiú-lōo）好食材怎麼做都好吃！」大力宣傳歡迎海內外朋友一起來台嚐鮮！

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





