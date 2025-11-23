接力發射成功！淡大「淡江二型」火箭射高逾7公里

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新北淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」今天清晨在抵抗強勁的東北季風下，在旭海拜研火箭發射場發射升空，且射高因為已突破訊號傳輸極限的7公里，至少高飛7公里，計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，為團隊感到驕傲。

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今天清晨6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空，共推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，射高超過7公里。

廣告 廣告

東北季風現已為台灣東岸帶來強大風勢，而在恆春半島若是越過中央山脈者，就成為知名的「落山風」，不過，淡江的火箭不僅成功升空，在飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。

為培育國內運載火箭人才，國科會責成國家太空中心(TASA)辦理科研火箭研發計畫，委由學研界研製科研火箭，並透過飛行測試、驗證，推進國內火箭科技發展，其中淡江大學自2021年起投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用「Polaris」引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒之科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。

計畫主持人王怡仁說，「淡江二型」是淡大研發系列火箭的第4支，每次驗證目的都不同。第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統，這次「淡江二型」驗證航電系統的表現能力，進而往系列火箭發展姿態控制發展的目標循序前進。

「淡江二型」今天的表現驚人，最後是因高度超過傳輸極限的7公里因此再無資料更新。王怡仁說，團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。航太系主任、教授洪健君強調，火箭研發是高度整合系統工程，仰賴多領域專業的合作。這次「淡江二型」的完成，由各領域專長的教師帶領「太空科技實驗室」學生所完成。「太空科技實驗室」的成員全都是大學部學生，就落實「將航太科技教育向下紮根」的教育目標而言，更顯意義。

由於昨天還有成功大學團隊的科研火箭「AfterLight 1」也在旭海執行飛試後成功升空，當時在風速每秒7到8公尺中，火箭成功發升並推進6秒，總共飛行時間60秒、射高761公尺，主要測試為鼻錐開啟彈出降落傘，並於濺落前脫節，拋棄密度較高的發動機段，使酬載段能更容易浮於海面以利回收，雖未完整啟動進行驗證，但仍對團隊在協作能力與工程能力培養有很大的幫助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據

紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

