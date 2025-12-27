接力轉型再加速度！黃捷、吳沛憶挺蔡易餘

▲黃捷強調，蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘出線。（圖／蔡易餘辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，立委蔡易餘持續天未亮即走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票。蔡易餘今（27）日清晨前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親請安問早，以爭取支持。另一方面，來自六腳鄉女兒的高雄市立委黃捷，以及台北市立委吳沛憶，同框蔡易餘拍攝公開唯一支持蔡易餘影片，力挺蔡代表民進黨出戰嘉義縣長，展現年輕世代相挺打拚的力量。

蔡易餘表示，今晨細雨綿綿，他一攤一攤向鄉親拜票問早，也不忘提醒長輩注意保暖，雖然天氣寒冷，但沿途聽到鄉親不斷喊著「易餘加油」，讓他備感溫暖、越走越有力。他也再度呼籲，明年1月12日至17日晚上6點半到10點，請鄉親幫忙「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

黃捷指出，她是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她特別希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘出線。

吳沛憶則說，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。她指出，蔡易餘從基層服務一路走來，最了解地方需求，也長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。

▲蔡易餘勤跑市場，爭取民眾支持。（圖／蔡易餘辦公室提供）

