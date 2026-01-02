接北市警局長 林炎田忙公務親回「14字」

高雄市警察局長林炎田傳將接任台北市警察局長。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕現任台北市警察局長李西河1月中旬退休，繼任人選各方揣測，今傳現任高雄市警察局局長林炎田將接掌，林炎田忙於公務未正面回應，上午一開完晨報，又忙與檢方協調聲押跨年前因不滿放煙火開槍凶嫌，親自回應媒體「高雄服務3年半，做好當下每件事」。

林炎田傳出將接任台北市警察局長，消息傳開引發高雄警界話題，基層官警聞訊都表示祝福，認為林炎田住台北，若北上接掌台北市警察局長，離家也近。

高雄官警認為北捷又發生恐攻事件，未來新任局長，確實需要有刑事專長背景，林炎田兼具刑事、公關專業，是頗佳的人選。

對此，林炎田未回應相關人事傳聞，只回一句「高雄服務3年半，做好當下每件事」，究竟會不會北上，口風仍是相當緊。

據了解，林炎田於今天上午開完晨報後，接著又與地檢署檢察長聯絡，針對去年12月31日晚上，跨年前20分鐘在三民區發生的槍擊案，協調檢方能協助聲押槍嫌，以利後續追查犯案手槍來源，也巧妙避開媒體追問接掌台北市警察局長之事。

