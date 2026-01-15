接受世報專訪 紐約華裔副市長蘇維思：讓大家住得起

紐約市首位「經濟正義副市長」、華裔蘇維思(Julie Su)14日接受世報專訪表示，市長曼達尼(Zohran Mamdani)設立這個職位的核心目的，在於從制度層面回應紐約市高生活成本與經營壓力的問題，透過整合勞工權益保障、小商戶扶持和消費者保護，讓市民能「住得起、養得起、做得下去」，讓更多家庭與移民社群，特別是華人社區，能在紐約看見長久希望。

聚焦經濟正義 為企業鬆綁

蘇維思目前統籌消費者與勞工保護局、小企業服務局及市人權委員會，正是要把消費者保障、勞工權益、小商戶扶持與反歧視政策整合起來，形成一個完整的支持系統。

廣告 廣告

「經濟正義意味著租客不該被剝削，消費者不該被迫支付各種隱性費用，小企業不該因為過度或不合理的規定而寸步難行，」蘇維思表示，許多小企業主並非不願守法，而是規定過於繁雜、成本過高而不敢向政府求助。而市府的方向並非放鬆必要的安全與勞工保護，而是讓規則更合理，協助業者合規經營。「我們將要研究6000項法規，看看可以廢除哪些，修改哪些，從而減輕小商業的負擔」。

多語言服務 打破壁壘

蘇維思直言，華人經營者勤奮、務實，撐起了紐約市大量餐飲、零售與服務產業。她強調，市府將持續推動多語言服務，確保華人業者能夠用中文溝通，真正理解政策與資源，不必因語言障礙而卻步。

無論是商業還是托育，市府均提供免費資源，許多移民家庭卻因為信息壁壘不了解，最終因為高昂成本而被迫延後生育、甚至搬離紐約。例如，市府日前就已開放三歲班及學前班免費托育班的報名。「我們希望確保每個家庭都知道這項資訊，讓孩子能及早獲得教育資源，家長也能安心重返職場」。

移民背景 形塑施政理念

蘇維思的父母均為移民，她在美國出生長大，從小目睹父母艱辛工作，同時打多份工支持家庭。「華人飄洋過海來到美國，就是因為認為美國有更多機會，我也希望利用在政府服務，給大家提供真正的機會」。

作為華人移民的女兒，蘇維思一生都在為勞工權益而奮鬥。她此前曾在拜登政府擔任代理勞工部長，在加州與聯邦政府均擔任要職。「我覺得我的經驗是如何讓政府更好地傾聽並支持老百姓，幫他們爭取權利，讓大家都有真正的機會」。

蘇維思此前並未在紐約居住過，但常常和家人一起來訪，其中讓她印象最深的一點便是「住不起」，因此她也下定決心要幫助紐約解決這個問題。「衣食住行的價錢可以降低，做生意的成本也可以降低，勞工的工資可以提高，這些都是解決可負擔性問題的辦法，」蘇維思說。「而市長曼達尼同樣抱持著這樣的理念，所以我覺得一定要來紐約幫他」。

更多世界日報報導

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命