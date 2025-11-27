接受中共資助替柯文哲、黃珊珊站台 徐春鶯涉反滲透法4罪收押禁見

民眾黨選前之夜凱道造勢，中配徐春鶯演說。資料照。陳祖傑攝



曾被民眾黨考慮列為不分區立委名單的中國籍配偶徐春鶯，涉嫌接受我國敵對勢力中國的支助，在總統大選及直轄市長選舉期間，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動。新北地檢署昨日指揮調查局台中市調查處發動搜索，同時約談徐春鶯等7名被告到案。經檢察官漏夜複訊後，認為徐春鶯涉犯《反滲透法》等4罪，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘6人則交保候傳。

據了解，檢調在蒐證後針對徐春鶯涉及不法的犯罪事證，分三大部分進進行偵辦。首先，徐春鶯涉嫌透過地下匯兌，為數十名中配進行人民幣與新台幣的非法兌換交易，金額高達上千萬元，違反銀行法相關規定。其次，她被指控以房屋及不實文件向銀行詐貸2000餘萬，涉及刑法詐欺罪。此外，檢調發現她可能受中方滲透指示或資助，在選舉期間替特定候選人進行宣傳活動，涉嫌違反反滲透法。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃佳彥及林佳慧昨(11/25)日指揮調查局台中市調處，持法院核發搜索票，前往徐春鶯的住居所及相關地點共11處進行搜查，並帶回徐春鶯及其他共犯共7名嫌疑人，以及相關證人12人協助釐清案情。經過訊問後，檢方認定徐春鶯涉嫌違反《銀行法》、《刑法》業務上登載不實文書、詐欺取財及《反滲透法》等罪嫌重大，且有逃亡、串供及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

徐春鶯為中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長，並具有中國及台灣雙重國籍，其身份與行為長期受到外界關注。早在2年前，基進黨楊佩樺就曾向台北地檢署告發徐春鶯涉嫌違反《國家安全法》。楊佩樺指出，徐春鶯多次以台灣新住民身份參與中國統戰活動，並發表促統言論，其資金來源及背後支持力量備受質疑。

楊佩樺特別列舉徐春鶯於2017年至2018年間多次參與中國官方活動，包括會見中共統戰單位成員、發表支持中國統一的言論，以及以台灣新住民發展協會名義赴中國進行相關交流活動。楊佩樺認為，徐春鶯的行為已涉及《國家安全法》相關規定，應由司法及國安單位深入調查。

